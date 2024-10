Sjećate li se Nikite iz ovog vremena? Iskopali smo stare fotografije kada je dance ikona 90-ih gorjela!

Tada je otkrila svoj cjelokupni dojam o boravku na Damirovoj farmi. "Na Damirovoj farmi mi je bilo jako lijepo, uživala sam s Marcusom maltezerićem trčati po njegovoj livadi... ustajati rano i osjetiti miris sela, miris prirode. Doslovce sam osjetila kako me prožima cijelim tijelom ta energija. A Marcus je samo trčao vani, jako sam bila sretna što je i on sretan. Damir kao muškarac je slobodnog duha, jako romantičan, nježan prema ženskom spolu, nije dosadan, stalno se s njim nešto događa, dovoljno je i da ne priča, samo da je prisutan, osjećaš se super! Oduševljena sam što ima i svoj stil i što zna što hoće, a što ne. Volim kad se smije! Ne sviđa mi se jedino ono što je meni najvažnije – nije vegan!", ispričala je tada za RTL.hr.

Jednom je prilikom otkrila kako uživa gledati sebe na televiziji i zabavljati druge. ''O da, gledamo ja i mama emisiju i mogu vam reći da sam jako zadovoljna, ljudi se sigurno puno smiju, a znamo da smijeh otvara srce. Pa sam jako sretna zbog svih nas. Jedino što mi malo smeta jest što me televizijska kamera dosta podebljala pa me zezaju da sam Gica Mica, ha-ha. Ali priznajem da sam to već i očekivala, jer da bi dobro ispao na TV-u, moraš biti štakljica od 55 kila najviše, a to mi ne pada na pamet. Svi farmeri i kandidatkinje rade pravi show! Tko zna, možda i ja dobijem priliku da ja budem farmerica i da se farmeri prijave kod mene. Naravno, tu bi bilo svačega od bića do klečenja, pjevanja, plesanja te Kama Sutra pozicija, ha-ha!'', objasnila je za RTL.hr.