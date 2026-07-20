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Ljubav je na selu

Sjećate li se predivne Jelice iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako danas uživa

Predivna Jelica iz 'Ljubav je na selu' bila je na farmi zavodnika Josipa E.

RTL.hr
20.07.2026 08:00

Iako je 'Ljubav je na selu' prvenstveno show o pronalasku srodne duše, neke od najljepših priča iz 18. sezone nisu bile romantične – već prijateljske

Posebno prijateljstvo koje se istaknulo u 18. sezoni 'Ljubav je na selu' je ono ono između Dottie i Jelice, koje su od prvog susreta "kliknule" i razvile blisku vezu koja se nastavila i nakon kamera.

Jelica, Ljubav je na selu
Jelica, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Njihovo prijateljstvo počelo je još dok su obje boravile na farmi farmera Josipa Ercegovića, gdje su brzo pronašle zajednički jezik i međusobnu podršku. Jelica je čak za RTL.hr priznala da je zbog veze s Dottie odlučila ostati u showu, nakon što je iskazala sumnju u svoju daljnju kompatibilnost s farmerom.

Danas Jelica uživa u ljetu, a na Instagram je profilu otkrila kako pije koktele na Ugljanu.

Podsjetimo, iako je na početku bilo puno kemije između Jelice i farmera Josipa, sve je propalo nakon dolaska zlatne djevojka Radmile. Nakon što su Radmila i Josip razmijenili strastvene poljupce, odnos Jelice i Josipa se nikada nije vratio na staro.

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