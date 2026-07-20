Sjećate li se predivne Jelice iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako danas uživa

Posebno prijateljstvo koje se istaknulo u 18. sezoni 'Ljubav je na selu' je ono ono između Dottie i Jelice , koje su od prvog susreta "kliknule" i razvile blisku vezu koja se nastavila i nakon kamera.

Iako je 'Ljubav je na selu' prvenstveno show o pronalasku srodne duše, neke od najljepših priča iz 18. sezone nisu bile romantične – već prijateljske

Njihovo prijateljstvo počelo je još dok su obje boravile na farmi farmera Josipa Ercegovića, gdje su brzo pronašle zajednički jezik i međusobnu podršku. Jelica je čak za RTL.hr priznala da je zbog veze s Dottie odlučila ostati u showu, nakon što je iskazala sumnju u svoju daljnju kompatibilnost s farmerom.

Danas Jelica uživa u ljetu, a na Instagram je profilu otkrila kako pije koktele na Ugljanu.

Podsjetimo, iako je na početku bilo puno kemije između Jelice i farmera Josipa, sve je propalo nakon dolaska zlatne djevojka Radmile. Nakon što su Radmila i Josip razmijenili strastvene poljupce, odnos Jelice i Josipa se nikada nije vratio na staro.

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