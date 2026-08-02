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Ljubav je na selu

Sjećate li se Rive iz 'Ljubav je na selu'? U show se vraćala nekoliko puta, a danas izgleda potpuno drugačije

Riva je jedno od onih lica koje ljubitelji 'Ljubav je na selu' teško mogu zaboraviti

RTL.hr
02.08.2026 16:00

Riva se tijekom godina okušala u više sezona popularnog RTL-ova showa, uvijek s istom željom – pronaći pravu ljubav.

Posljednji put gledatelji su je pratili na farmi farmera Roberta, gdje se od početka nije zavaravala velikim očekivanjima. I sama je nakon završetka showa priznala da je bilo jasno kako između nje i Roberta neće planuti ljubav te da je njihov odnos od početka bio isključivo prijateljski.

Unatoč tome, Riva ni nakon nekoliko pokušaja nije izgubila vjeru u ljubav. Tijekom godina ostala je jedno od najprepoznatljivijih lica showa, a publiku je osvojila svojom neposrednošću, vedrim duhom i iskrenim pristupom.

Osim po sudjelovanju u emisiji, privukla je pozornost i velikom fizičkom transformacijom. Za RTL.hr otkrila je da je promijenila prehrambene navike i način života jer se, kako je priznala, više nije osjećala dobro u vlastitoj koži. Rezultat su brojni izgubljeni kilogrami i potpuno novo samopouzdanje.

Iako joj ljubav u showu zasad nije pokucala na vrata, Riva ne skriva da vjeruje kako prava osoba tek treba doći u njezin život.

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