Sjećate li se Suzane iz 'Ljubav je na selu'? Bila je uvjerena da je upravo ona prava žena za Roberta

Suzana je u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu' stigla na farmu kako bi upoznala Roberta. Farmer joj se svidio već pri prvom susretu, a svoje simpatije prema njemu nije skrivala

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Ipak, atmosfera na Robertovoj farmi ubrzo je postala napeta, osobito nakon dolaska zlatne djevojke Ankice. Suzana je smatrala da Robert Ankici posvećuje previše pažnje te nije vjerovala da je ona prava žena za njega. Zbog toga je često ulazila u sukobe i s Ankicom i s Robertom, a njihovi odnosi s vremenom su postajali sve lošiji. Suzana je bila spremna preseliti se k Robertu te mu pomagati u vođenju kućanstva i poslovima na farmi. Robertu je, međutim, cijela situacija postala previše intenzivna pa je upravo nju prvu zamolio da napusti imanje.

icon-expand Suzana, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Napetosti se nisu smirile ni na ponovnom okupljanju kandidata. Suzana je tada otvoreno govorila o tome koliko joj je teško pao odlazak s farme. "Nisam se ja zaljubila u njega. On bi mene izabrao. Ja sam mislila da ću biti doma u vrtu, hraniti životinje, a on bi bio na terenu. Ali onda je došla zlatna djevojka i očarala ga. Što god bi ona njemu rekla, on bi njoj vjerovao", ispričala je Suzana, ponovno se osvrnuvši na svoj odnos s Robertom. Ankica se pokušala obraniti tvrdnjom da Robertu nije govorila ništa protiv Suzane. "Ja njemu ništa nisam rekla, nisam osoba koja je svadljiva", rekla je.

icon-expand Suzana i Robert, Ljubav je na selu FOTO: RTL