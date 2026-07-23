Sjećate li se Vivien iz 'Ljubav je na selu'? U showu ljubav nije pronašla, a danas posebno uživa

Vivien iz 'Ljubav je na selu' ovih dana uživa na moru. Na Instagramu je tako otkrila da uživa na ljetovanju u Budvi, a podijelila i fotografije s plaže i večernjeg izlaska.
Inače, Vivien je sudjelovala u 17. sezoni 'Ljubav je na selu', a bila je na imanju kod farmera Tonija. Nije pronašla sreću s njim jer je on brzo kliknuo s Valentinom koju je i zaprosio. Nije tugovala zbog toga i nakon izlaska iz showa posvetila se svojoj glazbenoj karijeri.
Vivien je ranije za RTL.hr ispričala da odmalena gaji ljubav prema glazbi, a da su joj roditelji velika podrška u tome.
Otkrila je i jednu zanimljivost o svom ocu. "Mog tatu su zvali Bajaga zato što kad je bio mlad bio je baš zgodan. Mislim, on je i sad lijep, ali ličio je na Bajagu. I svi su ga tako zvali. Još svira i gitaru", ispričala je Vivien.
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