Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Sjećate li se Vivien iz 'Ljubav je na selu'? U showu ljubav nije pronašla, a danas posebno uživa

Vivien iz 'Ljubav je na selu' sudjelovala je u 17. sezoni 'Ljubav je na selu'

RTL.hr
23.07.2026 15:00

Vivien iz 'Ljubav je na selu' ovih dana uživa na moru. Na Instagramu je tako otkrila da uživa na ljetovanju u Budvi, a podijelila i fotografije s plaže i večernjeg izlaska.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Vivien je sudjelovala u 17. sezoni 'Ljubav je na selu', a bila je na imanju kod farmera Tonija. Nije pronašla sreću s njim jer je on brzo kliknuo s Valentinom koju je i zaprosio. Nije tugovala zbog toga i nakon izlaska iz showa posvetila se svojoj glazbenoj karijeri.

Vivien je ranije za RTL.hr ispričala da odmalena gaji ljubav prema glazbi, a da su joj roditelji velika podrška u tome.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Otkrila je i jednu zanimljivost o svom ocu. "Mog tatu su zvali Bajaga zato što kad je bio mlad bio je baš zgodan. Mislim, on je i sad lijep, ali ličio je na Bajagu. I svi su ga tako zvali. Još svira i gitaru", ispričala je Vivien.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

vivien ljubav je na selu ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' se javio Viki i Miljani, ali ostao bez odgovora: 'Sumnjam da su me baš zaboravile'

Moglo bi te zanimati

Znate li tko je slatkica na fotografiji? Unijela je pomutnju u 'Ljubav je na selu', a odmalena ima jedan san

Prepoznajete li slatkicu na fotografiji? U 'Ljubav je na selu' osvojila je simpatije gledatelja

Vivien odbila prosidbu fatalnog Talijana, a sad ima novog obožavatelja: 'Ti si san svakog muškarca'

Vivien iz 'Ljubav je na selu' nikad nije izgledala bolje: 'Evo uživam uz talijanske šansone...'

Fatalni Talijan ne odustaje od Vivien, a ona za RTL.hr otkrila: 'Odbila sam njegov zaručnički prsten'

Vivien za RTL.hr o ponovnom susretu s Tonijem i Valentinom: 'Imam svoje dostojanstvo i držim do sebe'

Pročitaj na Net.hr
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju