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Ljubav je na selu

Sjećate li se Željana iz 'Ljubav je na selu'? Za RTL.hr otkrio: 'Rasema i ja smo prijatelji zauvijek!'

Jedan od najupečatljivijih kandidata 13. sezone showa 'Ljubav je na selu', Željan Arnerić, ponovno je privukao pažnju

RTL.hr
25.08.2026 13:00

Iako su od njegovog boravka na farmi proslavljene farmerice Raseme Vladetić prošle godine, Željan nam se javio kako bi otkrio da među njima i dalje vladaju odlični odnosi.

Da prava prijateljstva rođena pred kamerama traju i daleko nakon što se ugase reflektori, potvrđuje upravo njihov primjer. Željan nam je poslao zajednički selfie s Rasemom te nam se pohvalio kako su ostali u iznimno bliskom kontaktu.

"Ostali smo u super odnosima Rasema i ja inače. Prijatelji zauvijek! Daje mi dobre savjete uvijek", poručio je Željan ekskluzivno za RTL.hr.

Željan i Rasema, Ljubav je na selu
Željan i Rasema, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Turbulentan put i sreća u privatnom životu

Gledatelji se Željana zasigurno sjećaju po nepogrešivom šarmu i neočekivanim potezima na Raseminoj farmi. U velikom finalu 13. sezone iznenadio je mnoge kada je pred svima poljubio kandidatkinju Ivanu iz Sarajeva, no njihova romantika nije potrajala. Nakon toga bio je u kratkoj vezi s kandidatkinjom Samantom, čime je dodatno zakuhao zbivanja u showu.

Na farmi Raseme Vladetic, Josip, Željan i Zvonko, Ljubav je na selu, 13 sezona
Na farmi Raseme Vladetic, Josip, Željan i Zvonko, Ljubav je na selu, 13 sezona FOTO: RTL

Ipak, Željan je s vremenom pronašao svoju mirnu luku. Početkom 2024. godine javno je potvrdio da je izgovorio sudbonosno 'da' te da se oženio.

Iako su mu ljubavne zaruke u emisiji izmaknule, iskreno prijateljstvo s farmericom Rasemom ostalo je kao najveća vrijednost iz njegovog televizijskog iskustva. Sudeći po osmijesima na zajedničkoj fotografiji, Rasemini mudri savjeti i dalje mu dobro dođu!

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