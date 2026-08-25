Sjećate li se Željana iz 'Ljubav je na selu'? Za RTL.hr otkrio: 'Rasema i ja smo prijatelji zauvijek!'

Iako su od njegovog boravka na farmi proslavljene farmerice Raseme Vladetić prošle godine, Željan nam se javio kako bi otkrio da među njima i dalje vladaju odlični odnosi.

Da prava prijateljstva rođena pred kamerama traju i daleko nakon što se ugase reflektori, potvrđuje upravo njihov primjer. Željan nam je poslao zajednički selfie s Rasemom te nam se pohvalio kako su ostali u iznimno bliskom kontaktu.

"Ostali smo u super odnosima Rasema i ja inače. Prijatelji zauvijek! Daje mi dobre savjete uvijek", poručio je Željan ekskluzivno za RTL.hr.