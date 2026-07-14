Sjećate li se Žige? Bio je zvijezda 'Ljubav je na selu', a evo gdje je danas

U šestoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu' Goran Žigo je apsolutno osvojio gledatelje svojim vedrim duhom, mudrošću i specifičnim, tradicionalnim načinom života.
Svi se zasigurno sjećaju njegovih nezaboravnih dogodovština s nesuđenom odabranicom Nevenkom Bekavac, koje su svakodnevno nasmijavale javnost, kao i njegovog talenta za sviranje gajdi. Koliki je utisak ostavio, najbolje opisuju riječi bivše voditeljice Marijane Batinić, koja je istaknula kako je upravo on kandidat kojeg će najviše pamtiti.
"On je čovjek staroga kova. Neobrazovan je, a jako je mudar, kao da se rodio prije dva stoljeća. Svih ovih godina nisam upoznala nikoga sličnog njemu, on je jedan, jedini i neponovljiv. Nema više takvih ljudi", opisala ga je svojedobno Marijana.
Promjena imidža i status na društvenim mrežama
Iako na svom imanju nažalost nije pronašao sreću s nijednom od kandidatkinja, ovaj šarmantni Sinjanin i danas privlači pažnju. Žigo je povremeno aktivan na društvenim mrežama, gdje njegove objave vjerno prate obožavatelji, a tamo je vidljivo i da je odlučio unijeti malu promjenu u svoj izgled. Naime, malo je skratio svoje prepoznatljive, duge brkove koji su godinama njegov zaštitni znak.
Osim novog imidža, Žigo je na svom Facebook profilu transparentno podijelio i ono što mnoge zanima – svoj ljubavni status. Za sve one koji se pitaju je li u međuvremenu pronašao srodnu dušu, na njegovom profilu jasno piše da je i dalje slobodan, odnosno da "nije u vezi". Bez obzira na to, za gledatelje i obožavatelje 'Ljubav je na selu', Žigo ostaje neponovljiva legenda.