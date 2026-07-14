Sjećate li se Žige? Bio je zvijezda 'Ljubav je na selu', a evo gdje je danas

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U šestoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu' Goran Žigo je apsolutno osvojio gledatelje svojim vedrim duhom, mudrošću i specifičnim, tradicionalnim načinom života. Svi se zasigurno sjećaju njegovih nezaboravnih dogodovština s nesuđenom odabranicom Nevenkom Bekavac, koje su svakodnevno nasmijavale javnost, kao i njegovog talenta za sviranje gajdi. Koliki je utisak ostavio, najbolje opisuju riječi bivše voditeljice Marijane Batinić, koja je istaknula kako je upravo on kandidat kojeg će najviše pamtiti.

icon-expand Goran Žigo FOTO: RTL

"On je čovjek staroga kova. Neobrazovan je, a jako je mudar, kao da se rodio prije dva stoljeća. Svih ovih godina nisam upoznala nikoga sličnog njemu, on je jedan, jedini i neponovljiv. Nema više takvih ljudi", opisala ga je svojedobno Marijana.

icon-expand Marijana Batinić i Goran Žigo FOTO: RTL

Promjena imidža i status na društvenim mrežama

Iako na svom imanju nažalost nije pronašao sreću s nijednom od kandidatkinja, ovaj šarmantni Sinjanin i danas privlači pažnju. Žigo je povremeno aktivan na društvenim mrežama, gdje njegove objave vjerno prate obožavatelji, a tamo je vidljivo i da je odlučio unijeti malu promjenu u svoj izgled. Naime, malo je skratio svoje prepoznatljive, duge brkove koji su godinama njegov zaštitni znak.

icon-expand Goran Žigo, Ljubav je na selu FOTO: Facebook