Sjećate se Alojza? Upoznao je suprugu zahvaljujući 'Ljubav je na selu', a otkrio je tajnu uspješnog braka

Alojzu se njegova sadašnja supruga javila nakon što ga je vidjela u 'Ljubav je na selu'

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Gledatelji su upoznali farmera Alojza Kanceljaka u sedmoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Iako tada nije pronašao srodnu dušu među kandidatkinjama, to se dogodilo nakon emitiranja popularne emisije. Naime, nakon što ga je Monika vidjela na televiziji, odlučila mu se javiti preko društvene mreže. Par se upoznao uživo i zaljubio. Par se vjenčao i dobio kćeri Luciju i Anu. "Tajna uspješnog braka su međusobno poštivanje, sloga i ljubav", rekao je Alojz za RTL.hr.

icon-expand icon-close icon-close Alojz Kanceljak FOTO: RTL

Ispričao je kako se obitelji najviše posveti poslije posla i vikendom. "Ujutro idem na posao, a žena, djeca i majka su doma i rade na imanju. Poslije mog posla svi zajedno se bavimo poljoprivredom i družimo", rekao je farmer. Pitali smo ga jesu li Lucija i Ana privrženije njemu nego supruzi jer se često kaže da su kćeri tatine mezimice. "Naše kćeri su jednako privržene i meni i supruzi", rekao je Alojz.

icon-expand Alojz i Monika Kanceljak FOTO: Privatni album

Istaknuo je kako na sudjelovanje u 'Ljubav je na selu' gleda kao pozitivno iskustvo. "Danas na prijavu u emisiju 'Ljubav je na selu' gledam kao jedno pozitivno iskustvo koje bi preporučio svakome", rekao je Alojz. Inače, brojni kandidati koji su se prijavili u emisiju doživjeli su predivna iskustva, prijateljstva, nova poznanstva, a mnogi i pravu ljubav. Sve to može biti dio avanture novih farmerica i farmera. Oni koji su slobodni i spremni dati priliku ljubavi mogu se prepustiti iznenađenjima koja slijede i napraviti prvi korak već danas!

I zato, farmerice i farmeri prijavite se već sada na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili na broj telefona 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža; 0,63 EUR/min – mobilna mreža).