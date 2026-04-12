Sjećate se Danke iz 'Ljubav je na selu'? Danas izgleda potpuno drugačije i živi život po svojim pravilima

Danka je već tada iza sebe imala uspješnu karijeru fitness trenerice s dugogodišnjim iskustvom i jasno definiranim životnim stavovima. U emisiji 'Ljubav je na selu' je otvoreno govorila o tome što traži - stabilnost, povjerenje i partnera s kojim može graditi zdrav i balansiran odnos. Nije skrivala da ne tolerira ljubomoru i posesivnost, a naglašavala je koliko joj je važna mentalna stabilnost.
Iako ljubav u showu nije pronašla, iz tog iskustva izašla je bogatija za nova poznanstva i životne lekcije.
Nakon showa - fokus na sebe i život izvan kamera
Čini se da je Danka nakon gašenja kamera okrenula novu stranicu. Aktivna je na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, treninga i privatnog života, a prati je sve veći broj ljudi.
Na najnovijim fotografijama jasno je da i dalje njeguje prepoznatljiv stil - sportska elegancija, samopouzdanje i stav. Mnogi će primijetiti i da izgleda svježije nego ikad, a njezin život očito je i dalje u znaku discipline, ali i uživanja.
I dalje dosljedna sebi
Ono što se nije promijenilo jest njezin karakter, i dalje djeluje kao žena koja zna što želi i ne pristaje na manje od toga. Upravo ta autentičnost bila je njezin zaštitni znak u showu, a čini se da ju je zadržala i danas.
I dok su neka prijateljstva iz showa s vremenom izblijedjela, Danka je očito nastavila svojim putem - bez kompromisa kada je riječ o vlastitoj sreći.