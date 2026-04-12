Sjećate se Danke iz 'Ljubav je na selu'? Danas izgleda potpuno drugačije i živi život po svojim pravilima

Fitness trenerica Danka Matusijević ostala je u pamćenju gledatelja kao jedna od upečatljivijih kandidatkinja popularnog RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu'. Karizmatična, direktna i uvijek svoja upravo su te osobine bile razlog zašto je brzo privukla pažnju publike

Danka je već tada iza sebe imala uspješnu karijeru fitness trenerice s dugogodišnjim iskustvom i jasno definiranim životnim stavovima. U emisiji 'Ljubav je na selu' je otvoreno govorila o tome što traži - stabilnost, povjerenje i partnera s kojim može graditi zdrav i balansiran odnos. Nije skrivala da ne tolerira ljubomoru i posesivnost, a naglašavala je koliko joj je važna mentalna stabilnost. Iako ljubav u showu nije pronašla, iz tog iskustva izašla je bogatija za nova poznanstva i životne lekcije.

Nakon showa - fokus na sebe i život izvan kamera

Čini se da je Danka nakon gašenja kamera okrenula novu stranicu. Aktivna je na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, treninga i privatnog života, a prati je sve veći broj ljudi. Na najnovijim fotografijama jasno je da i dalje njeguje prepoznatljiv stil - sportska elegancija, samopouzdanje i stav. Mnogi će primijetiti i da izgleda svježije nego ikad, a njezin život očito je i dalje u znaku discipline, ali i uživanja.

I dalje dosljedna sebi