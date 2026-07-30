Sjećate se Đurđe iz 'Ljubav je na selu'? Na društvenim mrežama aktivno dijeli svoje modne kombinacije koje su čista inspiracija

Osamnaesta sezona showa 'Ljubav je na selu' iznjedrila je brojna upečatljiva lica, no rijetko je tko ostavio tako snažan dojam kao Đurđa Antolović. Ova 78-godišnja vitalna umirovljenica iz Zagreba publiku je osvojila izravnošću i beskompromisnim stavom kada je bez oklijevanja spakirala kofere i napustila imanje farmera Željka u Baškoj na otoku Krku.

Iako se romantika na selu nije dogodila, Đurđa je nastavila živjeti punim plućima - i to sa stilom.