Sjećate se Đurđe iz 'Ljubav je na selu'? Na društvenim mrežama aktivno dijeli svoje modne kombinacije koje su čista inspiracija

Osamnaesta sezona showa 'Ljubav je na selu' iznjedrila je brojna upečatljiva lica, no rijetko je tko ostavio tako snažan dojam kao Đurđa Antolović. Ova 78-godišnja vitalna umirovljenica iz Zagreba publiku je osvojila izravnošću i beskompromisnim stavom kada je bez oklijevanja spakirala kofere i napustila imanje farmera Željka u Baškoj na otoku Krku.
Iako se romantika na selu nije dogodila, Đurđa je nastavila živjeti punim plućima - i to sa stilom.
Modna ikona društvenih mreža
Danas je iznimno aktivna na društvenim mrežama gdje redovito objavljuje svoje odvažne modne 'outfite'. Od upečatljivih uzoraka, spretno usklađenih sakoa i točkastih kaputa, pa sve do nezaobilaznih efektnih sunčanih naočala i modnih dodataka, njezine su kombinacije postale prava inspiracija mnogima koji prate njezin profil.
Od svijeta financija do svjetla reflektora
Iako je cijeli radni vijek provela na odgovornim pozicijama u financijskom sektoru, Đurđa je u mirovini otkrila svoju veliku strast prema kamerama i modi. Danas je aktivnija no ikad. Redovito odlazi na castinge i snimanja za televizijske reklame, statira u brojnim domaćim filmovima i serijama, te radi kao promotorica za poznate trgovine odjećom.
Nedavno se pojavila i u promotivnom video-spotu za veliki koncert pjevačice Seke Aleksić u Areni Zagreb. Iako i dalje solira, Đurđa dokazuje da je sama sebi najbolje društvo i da je život nakon showa rezerviran isključivo za uživanje, modu i nove poslovne izazove.