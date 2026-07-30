Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Sjećate se Đurđe iz 'Ljubav je na selu'? Na društvenim mrežama aktivno dijeli svoje modne kombinacije koje su čista inspiracija

Nekadašnja kandidatkinja popularnog showa i dalje oduševljava javnost - nepogrešivim stilom, nepresušnom energijom i stavom kojem godine ne mogu ništa

RTL.hr
30.07.2026 15:00

Osamnaesta sezona showa 'Ljubav je na selu' iznjedrila je brojna upečatljiva lica, no rijetko je tko ostavio tako snažan dojam kao Đurđa Antolović. Ova 78-godišnja vitalna umirovljenica iz Zagreba publiku je osvojila izravnošću i beskompromisnim stavom kada je bez oklijevanja spakirala kofere i napustila imanje farmera Željka u Baškoj na otoku Krku.

Iako se romantika na selu nije dogodila, Đurđa je nastavila živjeti punim plućima - i to sa stilom.

Đurđa, Ljubav je na selu
Đurđa, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Modna ikona društvenih mreža

Danas je iznimno aktivna na društvenim mrežama gdje redovito objavljuje svoje odvažne modne 'outfite'. Od upečatljivih uzoraka, spretno usklađenih sakoa i točkastih kaputa, pa sve do nezaobilaznih efektnih sunčanih naočala i modnih dodataka, njezine su kombinacije postale prava inspiracija mnogima koji prate njezin profil.

Đurđa, Ljubav je na selu
Đurđa, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Od svijeta financija do svjetla reflektora

Iako je cijeli radni vijek provela na odgovornim pozicijama u financijskom sektoru, Đurđa je u mirovini otkrila svoju veliku strast prema kamerama i modi. Danas je aktivnija no ikad. Redovito odlazi na castinge i snimanja za televizijske reklame, statira u brojnim domaćim filmovima i serijama, te radi kao promotorica za poznate trgovine odjećom.

Nedavno se pojavila i u promotivnom video-spotu za veliki koncert pjevačice Seke Aleksić u Areni Zagreb. Iako i dalje solira, Đurđa dokazuje da je sama sebi najbolje društvo i da je život nakon showa rezerviran isključivo za uživanje, modu i nove poslovne izazove.

đurđa ljubav je na selu ljubav je na selu ljubav je na selu 2025
Ljubav je na selu

Sjećate li se Suzane iz 'Ljubav je na selu'? Bila je uvjerena da je upravo ona prava žena za Roberta

Ljubav je na selu

Farmer Robert iz 'Ljubav je na selu' doživio prometnu nezgodu: 'Preplašio sam se, ali najvažnije je da smo svi dobro'

Moglo bi te zanimati

Farmer Robert iz 'Ljubav je na selu' doživio prometnu nezgodu: 'Preplašio sam se, ali najvažnije je da smo svi dobro'

RTL-ova voditeljica uživa na jugu Italije: Anita Martinović pokazala kako se provodi na Siciliji

Bahra iz 'Ljubavi na selu' uputila apel koji para srce: 'Želim samo svoj dom'

Bahra iz 'Ljubav je na selu' postala plavuša: Nova frizura sve je oduševila

Ovako danas izgleda njihova ljubav: Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' pobjegli na more

Dottie iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila zašto ovo ljeto neće dolaziti u Hrvatsku: 'Imala sam zdravstvenih problema'

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim