Sjećate se Ivana Damijanića iz 'Ljubav je na selu'? Srce mu je slomila Dona u koju se zaljubio na prvi pogled

Ivan Damijanić tražio je srodnu dušu u 15. sezoni 'Ljubav je na selu', a s nogu ga je oborila njegova zlatna djevojka Dona čim ju je ugledao. "Ja sam se u tebe zaljubio čim sam te ugledao", rekao je Ivan na njihovom drugom spoju. "On samo mene gleda i ništa ne priča", komentirala je Dona njegovo ponašanja. Opisala je farmera kao mladog i simpatičnog muškarca koji govori istinu.

Iako su mnogi očekivali da će njihova ljubavna priča imati sretni kraj, nije tako ispalo. Ivan je odabrao Donu za romantično putovanje, a ona ga je ondje ostavila zbog čega je Istrijan zaplakao pred kamerama. "Iznenadio sam se kada mi je Dona rekla da nije zaljubljena u mene i da samnom ne želi ništa. Nisam to očekivao, a onda se to dogodilo. Mislim da me vukla za nos, a ja sam ispao budala", rekao je Ivan tada za RTL.hr.

Otkrio je da li je bilo između njih nešto više od prijateljstva. "Između mene i Done nije bilo ništa. Bilo je poljubaca u lice i to je sve", rekao je. U početku njihova upoznavanja gajio je nadu da će se između njih dogoditi ljubav, ali, kaže, kasnije je sve manje vjerovao u to. "Kada je stigla na farmu, mislio sam da ćemo biti skupa, ali kasnije mi se promijenilo mišljenje. Pet minuta je bila jednog raspoloženja, a pet minuta drugog i to mi se nije sviđalo", dodao je Ivan. Priznao je kako mu je žao što je Donu poveo na romantično putovanje. "Posvetio sam joj i previše pažnje. I više nego dovoljno", rekao je. Istaknuo je da ponovno može birati, odabrao bi Vanju. "Žao mi je što Vanju nisam ostavio za kraj. Mislim da bi mi bilo super s njom. Ona je mirna, ali i zabavna", rekao je.

I Dona je ispričala svoju stranu priče. "Iskreno, završili smo nešto što nije ni započelo. Ivan i ja smo se nekoliko navrata čuli porukama. I to je to", rekla je. "Mislim da su neke stvari u njemu još i dalje, neke koje nije riješio. No, to neću iznositi, ne želim ratovati", dodala je. Osvrnula se i na Ivanove suze u showu koje su mnoge dirnule. "Na te su suze svi pali. Ja sam mu sve iskreno rekao u lice. Nisam ga vrtjela oko malog prsta, pokušala sam puno puta s njim komunicirati, ali nije išlo. On kao da odluta", ispričala je Dona.