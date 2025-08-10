Sjećate li se Ivana Damijanića iz 'Ljubav je na selu'? Zaljubio se u Donu, a ona ga je ostavila pred kamerama

"On samo mene gleda i ništa ne priča", komentirala je Dona njegovo ponašanja. Opisala je farmera kao mladog i simpatičnog muškarca koji govori istinu.

Ivan Damijanić tražio je srodnu dušu u 15. sezoni 'Ljubav je na selu' , a njegovo srce tada je ukrala zlatna djevojka Dona. Dona mu se na prvi pogled svidjela. "Ja sam se u tebe zaljubio čim sam te ugledao", rekao je Ivan na njihovom drugom spoju.

Iako su mnogi očekivali da će njihova ljubavna priča imati sretni kraj, nije tako ispalo. Ivan je odabrao Donu za romantično putovanje, a ona ga je ondje ostavila zbog čega je Istrijan zaplakao pred kamerama. "Iznenadio sam se kada mi je Dona rekla da nije zaljubljena u mene i da sa mnom ne želi ništa. Nisam to očekivao, a onda se to dogodilo. Mislim da me vukla za nos, a ja sam ispao budala", rekao je Ivan tada za RTL.hr.

I Dona je ispričala svoju stranu priče. "Iskreno, završili smo nešto što nije ni započelo. Ivan i ja smo se nekoliko navrata čuli porukama. I to je to", rekla je.

Ivan se povukao iz javnosti, ali je sada objavio nekoliko fotografija na društvenim mrežama.

Propuštene epizode showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo!