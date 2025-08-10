Sjećate li se Ivana Damijanića iz 'Ljubav je na selu'? Zaljubio se u Donu, a ona ga je ostavila pred kamerama

Ivan Damijanić tražio je srodnu dušu u 15. sezoni 'Ljubav je na selu', a njegovo srce tada je ukrala zlatna djevojka Dona. Dona mu se na prvi pogled svidjela. "Ja sam se u tebe zaljubio čim sam te ugledao", rekao je Ivan na njihovom drugom spoju.
"On samo mene gleda i ništa ne priča", komentirala je Dona njegovo ponašanja. Opisala je farmera kao mladog i simpatičnog muškarca koji govori istinu.
Iako su mnogi očekivali da će njihova ljubavna priča imati sretni kraj, nije tako ispalo. Ivan je odabrao Donu za romantično putovanje, a ona ga je ondje ostavila zbog čega je Istrijan zaplakao pred kamerama. "Iznenadio sam se kada mi je Dona rekla da nije zaljubljena u mene i da sa mnom ne želi ništa. Nisam to očekivao, a onda se to dogodilo. Mislim da me vukla za nos, a ja sam ispao budala", rekao je Ivan tada za RTL.hr.
I Dona je ispričala svoju stranu priče. "Iskreno, završili smo nešto što nije ni započelo. Ivan i ja smo se nekoliko navrata čuli porukama. I to je to", rekla je.
Ivan se povukao iz javnosti, ali je sada objavio nekoliko fotografija na društvenim mrežama.
