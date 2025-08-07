Sjećate se Marije? Borila se za srca dva Tonija, sad sretno ljubi, a pohvalila se romantičnim prizorima

Mariju smo upoznali u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog' kada se borila za srce Tonija Šćulca, a u 17. sezoni 'Ljubav je na selu' pokušala je osvojiti farmera Tonija Patrčevića. Nakon završetka showa Marija je otkrila za RTL.hr da je sretno zaljubljena.
"Istina je da postoji nova ljubav u mom životu. Upoznali smo se putem društvenih mreža. Iako zvuči površno, kod nas to nije bilo tako. Odmah smo pričali o svim temama i kad smo vidjeli da imamo puno zajedničkih interesa i sličan način razmišljanja te slične ciljeve u životu odlučili smo se upoznati", ispričala je.
"Sve je teklo spontano, a upoznali smo se baš na njegov rođendan. Kroz smijeh ga zezam da barem znam da nikad neće zaboraviti godišnjicu kad smo se upoznali. Kliknuli smo od početka. Mislim da je to i u ovim godinama normalno pogotovo kad znamo što želimo", otkrila je Marija. Dodala je i kako su karakterno slični te da oboje vole dinamičan život.
Marija je sada objavila romantične prizore na društvenim mrežama. Pokazala je da uživa u vožnji brodom uz zalazak sunca te je podijelila fotografiju buketa cvijeća.
