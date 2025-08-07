Sjećate se Marije? Borila se za srca dva Tonija, sad sretno ljubi, a pohvalila se romantičnim prizorima

Mariju smo upoznali u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog' kada se borila za srce Tonija Šćulca, a u 17. sezoni 'Ljubav je na selu' pokušala je osvojiti farmera Tonija Patrčevića. Nakon završetka showa Marija je otkrila za RTL.hr da je sretno zaljubljena.

"Istina je da postoji nova ljubav u mom životu. Upoznali smo se putem društvenih mreža. Iako zvuči površno, kod nas to nije bilo tako. Odmah smo pričali o svim temama i kad smo vidjeli da imamo puno zajedničkih interesa i sličan način razmišljanja te slične ciljeve u životu odlučili smo se upoznati", ispričala je.