Sjećate se Marine iz 'Ljubav je na selu'? Otkrila je svoju tešku životnu priču, a danas sretno ljubi

Marina Šantor sudjelovala je u dvije sezone 'Ljubav je na selu' te je bila kod farmera Hrvoja Špoljarca, a nagađalo se o njezinoj prošlosti o čemu je ona otvoreno progovorila za RTL.hr. Naime, provela je 11 mjeseci u zatvoru i ondje je navršila 19 godina.

"U to sam vrijeme hodala sa svojom prvom ljubavi i on se bavio svakojakim stvarima, ta cijela ekipa je bila kvartovska. Moj bivši dečko i pokojni prijatelj su organizirali pljačkice. No, dogodila se pljačka casina gdje smo mi redovito odlazili na kave. Moj bivši i prijatelj bavili su se sitnim kriminalom i kada su bili uhvaćeni, kako policija mjesecima nije mogla riješiti slučaj casina, mi smo završili u policijskoj postaji. I tako sam i ja završila u istražnom postupku. Bila sam prvo na informativnom razgovoru nakon kojeg sam mislila da ću se vratiti kući, no to se nije dogodilo. Završila sam u zatvoru s 18 godina gdje sam provela 11 mjeseci. 19-ti rođendan sam tamo navršila. Imali smo 13 svjedoka, nitijedna osoba me nije prepoznala jer je opis bio da je djevojka kratke plave kose, niskog rasta, no svejedno, svoje sam nepravedno odslužila", ispričala je Marina.