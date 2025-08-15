Emisije
Ljubav je na selu

Sjećate se Marine iz 'Ljubav je na selu'? Otkrila je svoju tešku životnu priču, a danas sretno ljubi

Marina Šantor borila se za srce farmera Hrvoja Špoljarca

RTL.hr
15.08.2025 07:00

Marina Šantor sudjelovala je u dvije sezone 'Ljubav je na selu' te je bila kod farmera Hrvoja Špoljarca, a nagađalo se o njezinoj prošlosti o čemu je ona otvoreno progovorila za RTL.hr. Naime, provela je 11 mjeseci u zatvoru i ondje je navršila 19 godina.

"U to sam vrijeme hodala sa svojom prvom ljubavi i on se bavio svakojakim stvarima, ta cijela ekipa je bila kvartovska. Moj bivši dečko i pokojni prijatelj su organizirali pljačkice. No, dogodila se pljačka casina gdje smo mi redovito odlazili na kave. Moj bivši i prijatelj bavili su se sitnim kriminalom i kada su bili uhvaćeni, kako policija mjesecima nije mogla riješiti slučaj casina, mi smo završili u policijskoj postaji. I tako sam i ja završila u istražnom postupku. Bila sam prvo na informativnom razgovoru nakon kojeg sam mislila da ću se vratiti kući, no to se nije dogodilo. Završila sam u zatvoru s 18 godina gdje sam provela 11 mjeseci. 19-ti rođendan sam tamo navršila. Imali smo 13 svjedoka, nitijedna osoba me nije prepoznala jer je opis bio da je djevojka kratke plave kose, niskog rasta, no svejedno, svoje sam nepravedno odslužila", ispričala je Marina.

Marina i Hrvoje, Ljubav je na selu
Marina i Hrvoje, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Istaknula je da njezina okolina zna pravu istinu, a da joj je u svemu pomogla vjera. "Vjera mi je jako bitna, prije sam uvijek tragala za znanstvenim pokrićem, no u posljednjih nekoliko godina sam imala zaista težak period i u meni se nešto počelo buditi. Rođena sam u kršćanskoj obitelji i bila sam jedina koja je odlutala", rekla je Marina.

Marina Šantor
Marina Šantor FOTO: Privatni album

Promijenilo ju je i rođenje njezinog sina Aleksandra s čijim ocem prvo nije imala kontakt, a onda se i to promijenilo nabolje. "Trudnoću sam prošla sama, kao i rođenje, on nije bio prisutan, ali sada je sve super. Obožavaju se i uključen je odgoju", otkrila je.

Inače, Marina se kroz godine nije puno promijenila, a prema njezinim objavama posljednjih mjeseci čini se da je pronašla ljubavnu sreću. 

Marina Šantor
Marina Šantor FOTO: Facebook

Propuštene epizode nove sezone 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo!

