Ljubav je na selu

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Više nije crnka, a ovako je provela ljeto

Martinu Bede gledatelji su upoznali u 15. sezoni 'Ljubav je na selu'

RTL
17.08.2025 13:00

Martinu Bede gledatelji su upoznali u 15. sezoni 'Ljubav je na selu', kada se zaljubila u farmera Sinišu. Par je neko vrijeme nakon showa proveo zajedno, no njihova ljubav nije izdržala. Ovo je ljeto provela u Rijeci i Malom Lošinju, a sretne trenutke s tih destinacija dijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Martina, Ljubav je na selu
Martina, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Nakon showa, Martina je pronašla sreću s Ivanom u Ivanić-Gradu i on ju je zaprosio u prosincu 2023. na Božićnoj priči obitelji Salaj u Čazmi, a ona je pristala. Iako se sve činilo idilično i planirali su vjenčanje, par je raskinuo zaruke krajem prošle godine.

Mnogi su primijetili na društvenim mrežama da je procvjetala nakon prekida, a otkrila je i da se vratila u Karlovac gdje radi. Također je promijenila frizuru i postala plavuša.

