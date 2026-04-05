Sjećate se Matije iz 'Ljubav je na selu'? Za RTL.hr otkrio: 'Rastao sam se! Fokus su mi djeca, a ljubav ako dođe - dođe'

Nakon kraja braka i velikih životnih promjena, bivši kandidat showa 'Ljubav je na selu' Matija Ričko danas otkriva kako izgleda njegova svakodnevica, što mu je najvažnije i kako će provesti blagdane s djecom

Gledatelji su ga upoznali u petoj sezoni 'Ljubav je na selu', no život Matije Rička danas izgleda potpuno drugačije nego u vrijeme kada je tražio ljubav pred kamerama. Nakon razvoda i novih životnih okolnosti, fokus mu je jasan - djeca, svakodnevica i mirniji tempo života.

Razvod i novi životni fokus

Matija nam je potvrdio da više nije u braku. S partnericom se razveo prije dvije godine, kaže, krajem 2023., dok je početkom 2024. razvod postao i služben. Kaže kako je njegova bivša partnerica u međuvremenu pronašla novu ljubav, dok je on svoj fokus u potpunosti usmjerio na djecu. "Uživam provoditi vrijeme s njima", kratko poručuje.

Solo tata i svakodnevica

Danas najviše vremena provodi upravo sa svojom djecom, koja su mu, kako kaže, najveća radost. Posebno ga veseli što njegov sin David uskoro kreće u školu pa zajedno prolaze prve korake učenja čitanja i pisanja. "Ja učim od njih, a oni od mene", kaže. Na pitanje o izazovima odgovara vrlo smireno, ne vidi ih kao teret. Za njega je, kaže, sve to prirodan dio života i nešto u čemu jako uživa.

Uskrs u obiteljskom tonu

Blagdane planira provesti u krugu obitelji, ali u dogovoru s bivšom partnericom. Djeca će Uskrs provesti s majkom, dok će uskrsni ponedjeljak biti rezerviran za njega. "Bojat ćemo jaja, družiti se i igrati", otkriva Matija, dodajući kako s djecom redovito provodi vrijeme i gradi zajedničke rutine.

Ljubav? "Ako se dogodi - dogodi se"

Iako danas govori o novom životnom poglavlju, njegova priča s bivšom partnericom započela je upravo nakon sudjelovanja u 'Ljubav je na selu'. Tada mu se javila Barbara, a njihov odnos brzo je prerastao u ozbiljnu vezu iz koje su dobili dvoje djece - sina Davida 2019. i kćer Demi 2021. Trenutno je, kaže, sam i fokusiran na sebe i djecu. Ljubav ne isključuje, ali joj ne daje prioritet. "Ako se dogodi - dogodi se", iskreno priznaje.

Aktivniji nego ikad

Osim privatnih promjena, dogodio se i poslovni zaokret - nakon 12 godina promijenio je posao i ističe kako je vrlo zadovoljan novim početkom. U slobodno vrijeme rado se druži s prijateljima, ali i snima zabavne videozapise koje dijeli na društvenim mrežama, gdje ga pratitelji mogu vidjeti u opuštenom, svakodnevnom izdanju. Zanimljivo, Matija se nakon Ljubav je na selu pojavio i u jednoj od epizoda emisije 'Shopping kraljica', u posebnom izdanju posvećenom muškarcima - 'Shopping kralj'. Danas, daleko od televizijskih kamera, Matija živi mirniji, ali ispunjeniji život,onaj u kojem su, kako kaže, najvažnije upravo male stvari i vrijeme provedeno s djecom.