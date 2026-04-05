Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Sjećate se Matije iz 'Ljubav je na selu'? Za RTL.hr otkrio: 'Rastao sam se! Fokus su mi djeca, a ljubav ako dođe - dođe'

Nakon kraja braka i velikih životnih promjena, bivši kandidat showa 'Ljubav je na selu' Matija Ričko danas otkriva kako izgleda njegova svakodnevica, što mu je najvažnije i kako će provesti blagdane s djecom

RTL.hr
05.04.2026 12:00

Gledatelji su ga upoznali u petoj sezoni 'Ljubav je na selu', no život Matije Rička danas izgleda potpuno drugačije nego u vrijeme kada je tražio ljubav pred kamerama. Nakon razvoda i novih životnih okolnosti, fokus mu je jasan - djeca, svakodnevica i mirniji tempo života.

Razvod i novi životni fokus

Matija nam je potvrdio da više nije u braku. S partnericom se razveo prije dvije godine, kaže, krajem 2023., dok je početkom 2024. razvod postao i služben. Kaže kako je njegova bivša partnerica u međuvremenu pronašla novu ljubav, dok je on svoj fokus u potpunosti usmjerio na djecu.

"Uživam provoditi vrijeme s njima", kratko poručuje.

Matija Ričko, Ljubav je na selu
Matija Ričko, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Solo tata i svakodnevica

Danas najviše vremena provodi upravo sa svojom djecom, koja su mu, kako kaže, najveća radost. Posebno ga veseli što njegov sin David uskoro kreće u školu pa zajedno prolaze prve korake učenja čitanja i pisanja.

"Ja učim od njih, a oni od mene", kaže.

Na pitanje o izazovima odgovara vrlo smireno, ne vidi ih kao teret. Za njega je, kaže, sve to prirodan dio života i nešto u čemu jako uživa.

Uskrs u obiteljskom tonu

Blagdane planira provesti u krugu obitelji, ali u dogovoru s bivšom partnericom. Djeca će Uskrs provesti s majkom, dok će uskrsni ponedjeljak biti rezerviran za njega.

"Bojat ćemo jaja, družiti se i igrati", otkriva Matija, dodajući kako s djecom redovito provodi vrijeme i gradi zajedničke rutine.

Ljubav? "Ako se dogodi - dogodi se"

Iako danas govori o novom životnom poglavlju, njegova priča s bivšom partnericom započela je upravo nakon sudjelovanja u 'Ljubav je na selu'. Tada mu se javila Barbara, a njihov odnos brzo je prerastao u ozbiljnu vezu iz koje su dobili dvoje djece - sina Davida 2019. i kćer Demi 2021.

Trenutno je, kaže, sam i fokusiran na sebe i djecu. Ljubav ne isključuje, ali joj ne daje prioritet.

"Ako se dogodi - dogodi se", iskreno priznaje.

Matija Ričko
Matija Ričko FOTO: RTL

Aktivniji nego ikad

Osim privatnih promjena, dogodio se i poslovni zaokret - nakon 12 godina promijenio je posao i ističe kako je vrlo zadovoljan novim početkom.

U slobodno vrijeme rado se druži s prijateljima, ali i snima zabavne videozapise koje dijeli na društvenim mrežama, gdje ga pratitelji mogu vidjeti u opuštenom, svakodnevnom izdanju.

Zanimljivo, Matija se nakon Ljubav je na selu pojavio i u jednoj od epizoda emisije 'Shopping kraljica', u posebnom izdanju posvećenom muškarcima - 'Shopping kralj'.

Danas, daleko od televizijskih kamera, Matija živi mirniji, ali ispunjeniji život,onaj u kojem su, kako kaže, najvažnije upravo male stvari i vrijeme provedeno s djecom.

Ljubav je na selu

FOTOGALERIJA Ksenija iz 'Ljubav je na selu' pokazala svoj bogati uskrsni doručak!

Ljubav je na selu

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrio kako slavi Uskrs: 'Ne farbam jaja, ja sam više tip za jesti'

Moglo bi te zanimati

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' raznježila objavom o Josipu: 'Uz tebe sam naučila što znači imati nekoga tko te iskreno voli'

Dottie iz 'Ljubav je na selu' otkrila kako napreduje potraga za kućom u Hrvatskoj: 'Dala sam ponudu za jednu nekretninu'

Dottie iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Prije nego što sam otišla, upoznala sam posebnog nogometaša s kojim je zaiskrilo'

Sara iz 'Ljubav je na selu' proslavila 30. rođendan: Najveća podrška su joj Mihael i njihova dječica

Ona je žena, majka, poduzetnica! Ksenija iz 'Ljubav je na selu': 'Ne dopuštam da drugi utječu na mene, a djeca su moj najveći uspjeh'

Ljubavni život Roberta iz 'Ljubav je na selu': Miran i povučen farmer ipak na kraju pronašao ljubav za sebe

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost