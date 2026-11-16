Sjećate se Milana iz 'Ljubav je na selu'? Uživa u braku, a njegove posvete supruzi tope srca

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Milan Milinković predstavio se gledateljima u 14. sezoni 'Ljubav je na selu' i osvojio njihove simpatije, a iako tada nije pronašao sreću s jednom od kandidatkinja, to se dogodilo ubrzo nakon završetka showa. Lički farmer zaprosio je svoju odabranicu Željku u listopadu 2023. i otkrio sretnu vijest na društvenim mrežama. "Rekla je - da", napisao je Milan. Zaruke su pale u romantičnom Bledu u Sloveniji.

icon-expand icon-close icon-close Milan Milinković, Ljubav je na selu FOTO:

Par se vjenčao u rujnu 2024. u Gospiću. Sretnu vijest su on i supruga Željka otkrili na društvenim mrežama.

icon-expand Milan Milinković, Ljubav je na selu FOTO: Privatna arhiva

Supružnici vole putovati pa tako Milan često objavljuje fotografije s raznih lokacija. Ovog ljeta su uživali u ljepotama Švicarske. "Jer otkad te znam moj je život Švicarska", poručio je lički farmer uz fotografiju sa suprugom Željkom. Inače, svi kandidati koji su se prijavili u emisiju doživjeli su predivna iskustva, prijateljstva, nova poznanstva, a mnogi i pravu ljubav. Sve to može biti dio avanture novih farmerica i farmera. Oni koji su slobodni i spremni dati priliku ljubavi mogu se prepustiti iznenađenjima koja slijede i napraviti prvi korak već danas!

I zato, farmerice i farmeri prijavite se već sada na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili na broj telefona 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža; 0,63 EUR/min – mobilna mreža).