Ljubav je na selu

Sjećate se Nikole iz 'Ljubav je na selu'? On i brat su tražili srodnu dušu, a sad živi obiteljsku idilu i ima dvije kćeri

Nikola je s bratom Josipom tražio srodnu dušu u 'Ljubav je na selu'

RTL.hr
16.08.2025 10:00

Nikola Kustić s otoka Paga bio je jedan od farmera u drugoj sezoni 'Ljubav je na selu', a tražio je srodnu dušu zajedno sa svojim bratom Josipom

Nikola Kustić, Ljubav je na selu
Nikola Kustić, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Braća su se predstavila kao komunikativni, zabavni i simpatični mladići koji se bave uzgojem ovaca, proizvodnjom slavnog paškog sira i vina. Također, Josip je tada otkrio da svoje slobodne trenutke krati pisanjem pjesama, a njegov brat Nikola često ih uglazbi. 

Josip Kustić, Ljubav je na selu
Josip Kustić, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Nikola je aktivan na društvenim mrežama na kojima je otkrio da se bavi glazbom, odnosno svira gitaru i pjeva te ima nastupe. Radi u turizmu, a povremeno dijeli fotografije s obitelji. 

Nikola je u braku te ima dvije kćeri. 

Nikola Kustić
Nikola Kustić FOTO: Facebook

Propuštene epizode nove sezone 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo!

