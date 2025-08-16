Sjećate se Nikole iz 'Ljubav je na selu'? On i brat su tražili srodnu dušu, a sad živi obiteljsku idilu i ima dvije kćeri

Nikola Kustić s otoka Paga bio je jedan od farmera u drugoj sezoni 'Ljubav je na selu' , a tražio je srodnu dušu zajedno sa svojim bratom Josipom .

Braća su se predstavila kao komunikativni, zabavni i simpatični mladići koji se bave uzgojem ovaca, proizvodnjom slavnog paškog sira i vina. Također, Josip je tada otkrio da svoje slobodne trenutke krati pisanjem pjesama, a njegov brat Nikola često ih uglazbi.

Nikola je aktivan na društvenim mrežama na kojima je otkrio da se bavi glazbom, odnosno svira gitaru i pjeva te ima nastupe. Radi u turizmu, a povremeno dijeli fotografije s obitelji.

Nikola je u braku te ima dvije kćeri.