Sjećate se nje? Marijin dolazak je prisjeo Valentini, a borila se već za jednog Tonija u 'Gospodinu Savršenom'

Inače, Maria se u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog' borila za srce Tonija Šćulca . "Meni je to bilo odlično iskustvo i iskreno da mogu išla bih opet, stvarno mi je bilo odlično", rekla je.

Nakon svijeta nogometa, Maria se vratila medijima pa je karijeru nastavila kao voditeljica u jednoj emisiji koja se bavi tv prodajom. "Uza sve ovo, bavim se i modelingom. To je jedna od mojih strasti, uživam biti fotomodel u raznim kampanjama. Počelo je to tako da sam prijateljicama pomagala snimati za njihove brendove, a onda je postalo ozbiljnije. Kao fotomodel se nekad osjećam kao statua koja mora prezentirati brend, a ne sebe, ali to je takav posao i toga mora biti svjestan svatko tko se time bavi", otkrila je Maria o poslu modela.

