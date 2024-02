Sjećate se nje? Mirjana iz 'Ljubav je na selu' je u sretnoj vezi: 'On je s Brača'

Mirjana Mršić, simpatična kandidatkinja iz 14. sezone popularne emisije ' Ljubav je na selu ', nedavno je proslavila rođendan. Dalmatinka iz Podstrane koja je u emisiji tražila ljubav na ličkoj farmi Milana Milinkovića napunila je 56 godina.

Simpatična Mirjana za Net.hr otkrila je kako je već godinu i pol dana u sretnoj vezi.

"Mene je u tom mom zadnjem sudjelovanju u 'Ljubav je na selu' gledao jedan čovjek i nakon showa mi se javio sa zahtjevom za prijateljstvo na društvenoj mreži i pozvao me na piće i ples i tako mi cupkamo već oko godinu i pol... Stane pa krene..." otkrila je Mirjana te dodala: "On je s Brača, kao šta sam po mami i ja, i voli i zna plesati salsu i bachatu. Pokušava i mene naučiti plesati. To mi se jako svidjelo i privuklo me."

No, nije sve bajno. Mirjana nam je otkrila i kako ima problema sa zdravljem.

"Nisam baš zdrava. Cijela prošla godina mi je bila u znaku bolnice i liječenja. Trenutačno sam stabilno. Samo da tako i ostane!" kaže Mirjana te dodaje: "Bolest je dio života, bar je takva današnjica. Eto, i mene je dopalo, pa dok duram - duram."