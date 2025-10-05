Sjećate se njega? Milan iz 'Ljubav je na selu' uživa sa suprugom, a nedavno su proslavili i prvu godišnjicu braka

Sretne trenutke iz njihove svakodnevice često objavljuje na društvenim mrežama. Par je nedavno i proslavio prvu godišnjicu braka.
Inače, lički farmer nije pronašao ljubav u 'Ljubav je na selu', ali je zato brzo nakon završetka showa. Zaručio se u listopadu 2023., a sretnu vijest je otkrio na društvenim mrežama. Par povremeno dijeli zajedničke fotografije, no ne komentiraju privatni život.
Podsjetimo, lički farmer nije pronašao ljubav u showu. U 'Ljubav je na selu' na Milanovom imanju u Lici bile su Ruža Pejić, Mirjana Mršić i Renata Šapina. Ponekad je znalo biti burno zbog podbadanja kandidatkinja. "Ja nju ne doživljavam. Ima problem sa mnom, opsjeda me. Non-stop mi visi za vratom. Ako hoćeš rat, pa nije problem. Ja se iz ovako osjećajne, mirne, povučene žene pretvaram u zvijer. Meni nije problem, ali tebi će biti gadno", govorila je Renata o Ruži. Milan je odabrao za romantično putovanje Ružu i činilo se da si odgovaraju, no njihov odnos nije se razvio u nešto više.
