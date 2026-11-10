Sjećate se njih? Antonija i Srećko zaljubili su se na prvi pogled u 'Ljubav je na selu'

Srećko i Antonija zaljubili su se u 11. međunarodnoj sezoni 'Ljubav je na selu'

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Farmer Srećko pronašao je srodnu dušu - Viranku Antoniju u 11. međunarodnoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Antonijine simpatije prema Srećku rodile su se kada ga je ugledala na televiziji. Zbog njega se odlučila prijaviti u 'Ljubav je na selu'. Produkcija je prepoznala njihovu snažnu povezanost te je Antonija postala Srećkova "zlatna" djevojka. Njihov prvi susret bio je ispunjen kemijom. Srećko, farmer iz Lethbridgea u Kanadi, pozvao je Antoniju uz još dvije kandidatkinje na svoju farmu. No odmah su se mogle primijetiti iskre koje su frcale između njega i Antonije.

icon-expand icon-close icon-close Srećko i Antonija, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Odluka da Antoniju povede na romantično putovanje nije nikoga iznenadila. Putovanje je završilo zajedničkim ručkom kod njezine obitelji, čime su dodatno učvrstili svoju vezu. Nakon snimanja, Antonija je brzo donijela odluku da se preseli u Kanadu kako bi zajedno sa Srećkom testirala njihov odnos i provjerila ima li njihova ljubav budućnost.

icon-expand Antonija i Srećko Ponjavić FOTO: Privatni album

Par se ubrzo oženio i dobio sina Petra. Koliko uživaju u zajedničkom životu, Antonija i Srećko pokazuju na društvenim mrežama. Iako žive u Kanadi, par često dolazi u Hrvatsku, kod Antonijine obitelji na Vir.

icon-expand Srećko i Antonija Ponjavić FOTO: Privatni album

Osim njih, bilo je još niz kandidata koji su se prijavili u emisiju i doživjeli predivna iskustva, prijateljstva, nova poznanstva, a mnogi i pravu ljubav. Sve to može biti dio avanture novih farmerica i farmera. Oni koji su slobodni i spremni dati priliku ljubavi mogu se prepustiti iznenađenjima koja slijede i napraviti prvi korak već danas!

I zato, farmerice i farmeri prijavite se već sada na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili na broj telefona 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža; 0,63 EUR/min – mobilna mreža).