Sjećate se prve farmerice 'Ljubav je na selu'? Damir Toplek objavio fotografije i progovorio o druženju s njom i njenim odabranikom

"Upoznao nas je sa svojom mamom i tatom, sestrom, koji su nas prekrasno ugostili, dali smještaj. Stol je stalno bio pun hrane, vina, pive", napisao je. Dodao je kako su svi zajedno bili u izlasku s Matijinim društvom, zabavljali se do jutra, plesali i istaknuo je da je bila odlična atmosfera.

"Nedjelju nam je Matija također lijepo organizirao, posjet jednoj farmi u blizini, gdje opet nije izostalo brdo slika, smijeha i zezancije. Dobro sam se nasmijao kada sam gledao slike, sve je to bilo prije 13 i pol godina. Kakvi su to stajlinzi bili, frizure, ludnica, čak se sjećam da smo se dogovorili da budemo u izlasku neki superheroji, da malo nasmijemo ekipu vani, tako da sam posudio Matiji majicu Batmana, dok sam ja nosio Supermena. Što reći nego, popilo se, pojelo, napunilo baterije dobrom energijom, brdo uspomena, tako da savršen vikend u Slavoniji, srce mi je bilo puno, kapa do poda Matiji", poručio je Toplek.