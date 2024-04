Sjećate se Renate? Promijenila frizuru, a za RTL.hr otkrila: 'Još uvijek nisam pronašla posao'

"Slobodna sam i dalje, a i slobodna ću i ostati. Znate vi u kakvom mi svijetu živitmo? Nisam naletjela na takvu osobu koja bi mi bila dobra. Ne moram imati nekoga da bih bila sretna. Sretnom me čini što je cvijeće procvalo, ne moram imati nikoga da bih bila sretna. Ispunjava me kada nekome nešto poklonim, kada nekoga usrećim na bilo koji način...", rekla je Renata.

Ispunjena je, kaže, i duhovno budući da se prije nekoliko godina okrenula Bogu. Kaže kako ju je na to nagnalo nešto negativno što je doživjela, a o tome ne želi pričati.

"Nešto sam vidjela i onda sam odlučila da ću otići u Crkvu i tamo sam ostala", naglasila je.

No, kako kaže, posao još uvijek nije pronašla, a kaže kako ga niti ne traži.

"Ne tražim posao. Nije da me ne zanima, danas je teško pronaći posao, to je danas problematično. Voljela bih da radim, ali nema, nisam jedina na svijetu koja tako živi. No, i dalje idem po kavama i u shoppinge. Sada dolazi ljeto pa idem na more, a planiram posjetiti i Bosnu i Hercegovinu", rekla je Renata.