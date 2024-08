Sjećate se simpatične geste farmerice Silvije prema Matiji? Ovo je nasmijalo mnoge

Inače, Damir Toplek je nedavno za RTL.hr rekao da je Silvija danas u braku i ima djecu te da živi izvan Hrvatske, no nisu ostali u kontaktu. On se i prisjetio druženja sa Silvijom i Matijom. Rekao je da ih je Matija pozvao u svoj dom u Slavonskom Brodu gdje ih je njegova obitelj divno ugostila. Dodao je kako su svi zajedno bili u izlasku s Matijinim društvom, zabavljali se do jutra, plesali i istaknuo je da je bila odlična atmosfera.