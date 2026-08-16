Sjećate se Slađe iz 'Ljubav je na selu'? Evo čime se bavi i kako danas izgleda

Tijekom prikazivanja showa 'Ljubav je na selu', Slađa je brzo privukla pozornost gledatelja i postala jedno od omiljenih lica sezone. Njezini zaštitni znakovi, upečatljivi šeširi, jarke boje i odvažni uzorci, izdvajali su je iz mase, dok je izravnošću i oštrim komentarima redovito podizala atmosferu na imanju. Između ljubavi prema glumi, treninga boksa i iskrenih nastupa pred kamerama, pokazala je da igra isključivo po vlastitim pravilima.
Opušteni trenuci i prepoznatljivi stil
Danas na društvenim mrežama redovito dijeli crtice iz svakodnevnog života. Njezine objave i dalje su poslastica za sve ljubitelje ekscentričnog i autentičnog izričaja - u svakodnevnim odjevnim kombinacijama i dalje dominiraju efektni modni dodaci, kape, šeširi i spajanje naizgled nespojivih komada.
Osim upečatljivih stajlinga, Slađa bilježi i trenutke privatnih druženja s prijateljima, izlaske i opuštene kave, pri čemu je očito da je zadržala onaj isti osmijeh i karakterističnu energiju po kojoj je ostala upamćena na malim ekranima.