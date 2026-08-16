Sjećate se Slađe iz 'Ljubav je na selu'? Evo čime se bavi i kako danas izgleda

Svojim smjelim modnim kombinacijama, nekonvencionalnim make-upom i stavom "bez dlake na jeziku", Slađana - mnogima poznatija jednostavno kao Slađa - bila je jedna od najupečatljivijih kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu'. Iako su se televizijske kamere ugasile, njezin prepoznatljivi stil i energija ostali su nepromijenjeni

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Tijekom prikazivanja showa 'Ljubav je na selu', Slađa je brzo privukla pozornost gledatelja i postala jedno od omiljenih lica sezone. Njezini zaštitni znakovi, upečatljivi šeširi, jarke boje i odvažni uzorci, izdvajali su je iz mase, dok je izravnošću i oštrim komentarima redovito podizala atmosferu na imanju. Između ljubavi prema glumi, treninga boksa i iskrenih nastupa pred kamerama, pokazala je da igra isključivo po vlastitim pravilima.

icon-expand Slađana, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Opušteni trenuci i prepoznatljivi stil

Danas na društvenim mrežama redovito dijeli crtice iz svakodnevnog života. Njezine objave i dalje su poslastica za sve ljubitelje ekscentričnog i autentičnog izričaja - u svakodnevnim odjevnim kombinacijama i dalje dominiraju efektni modni dodaci, kape, šeširi i spajanje naizgled nespojivih komada.

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