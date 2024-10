Sjećate se Žige? Sviđala mu se Neve, ali zbog ovog ju je izbacio s farme

Goran Žigo iz Lučana pokraj Sinja bio je farmer šeste sezone 'Ljubav je na selu' , a gledatelje je osvojio svojom simpatičnošću i zabavnim izjavama. On je bio i prvi farmer kod kojeg je bila Nevenka Bekavac , a imali tu turbulentni odnos.

Čim su se upoznali, Žigo je pokazao interes za Nevu, no ona time nije bila baš oduševljena. "Njemu bih dala trojku. On nije stariji, on je mlađi, ali tako po svemu...zbog ponašanja. Zaslužuje tu ocjenu. Dobra je ta ocjena. Nije mi se sviđalo što se malo više zeza", rekla je jednom prilikom Nevenka.