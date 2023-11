Smilja na romantičnom putovanju našla kod Branka poruke drugih žena! 'Sad mi lažeš'

Branko i Smilja otputovali su na romantično putovanje u Split. Farmer je komentirao da su se dugo nisu vidjeli. "Jedva sam čekao da je vidim i da dođe u Split da konačno budemo zajedno sami da malo popričamo o svemu", rekao je Branko. "Branko uvijek jednako izgleda. Jednako se ponavlja kao i uvijek i nema ništo posebno", istaknula je Smilja.

Branko ju je poveo u razgledavanje. "Barem se razumije u građevinu ako se ne razumije u romantiku. Barem nešto od njega. Ako je to to što on kaže", našalila se Smilja. Pitala je Branka je li mu nedostajala. "Puno si mi nedostajala", odgovorio je farmer.