Smilja za RTL.hr o prvoj ljubavi i vezama mladih ljudi: 'Mislim da su izbirljiviji nego mi nekad'

Smilja Levančić bila je u 16. sezoni 'Ljubav je na selu' zlatna djevojka Branka Jurkovića u kojeg se razočarala kada je doznala da se dopisuje s drugim ženama. Zbog toga nije vjerovala u njegove riječi da je voli i odlučila je da ne zaslužuje šansu za vezu.

Smilja je za RTL.hr otkrila kada se prvi put zaljubila i je li joj ljubav bila uzvraćena.

"Prvo pravo zaljubljivanje je mislim bilo u petom, šestom razredu. Išli smo svi zajedno na more, mislim da se zvao Stipe. Sve je cure volio i sve su cure njega voljele, a ja sam sa strane gledala. I na kraju kad smo išli kući, on je zadnji dan u autobusu rekao da mu se ja sviđam. To je bilo to. Ja sam bila zaljubljena u njega. Mislila sam da on mene ne gleda, ali je rekao da mu se sviđam. To je bio šok. Bio je visok, imao crnu kosu i plave oči. Bio je baš kakvi mi se sviđaju", ispričala je Smilja.

Otkrila je da je ona romantičan tip osobe.

"Dosta sam emotivna i zaljubljive prirode. Brzo se zaljubim, ali se još brže odljubim. Netko kaže da ljubav na prvi pogled ne pali, ali ja koliko znam iz iskustva, baš tako neki brakovi opstaju. Kliknete i to je to, mada je to sad rijetko. Mislim da su mladi danas izbirljiviji nego mi nekad. Treba puno tolerancije i prijeći preko nekih stvari, pogotovo sitnica. Ne treba mijenjati neku osobu. Ako te voli, ona će se sama mijenjati", rekla je Smilja.

