Šok i nevjerica na završnom okupljanju 'Ljubav je na selu'! Zaručili se Radoslav i Victoria: 'Dogodila se ljubav!'

''Kad je crveni tepih tu i kad je Ante tu, moram zadnji put ispucati svaku šansu da mu bude žao što me tako satrao u Beogradu i rekao 'ne''', Klara Perko je poručila.

''Od jedan do deset na crvenom tepihu, s obzirom na ostale kandidatkinje koje sam vidjela, dala bih si ocjenu sto'', samouvjerena je bila Victoria.

Okupljene je dame pozdravila voditeljica Anita Martinović te im najavila ulazak prvog farmera, najmlađeg Ivana.

Cure su odmah kritizirale njegovu odjevnu kombinaciju, dok se ružičasta košulja svidjela jedino Samanti.

''Veselim se što ću vidjeti i svoje i druge djevojke'', poručio je Ivan koji svojim curama nije ni pružio ruku po dolasku za stol.

Idući je stigao farmer Mijo koji je svaku svoju damu počastio prijateljskim zagrljajem.

Katica, koja je na farmi pokazivala najviše interesa za Miju, priznala je kako joj Mijo više nije zabavan jer je našla novu ljubav, čak se i zaručila!

Ksenija je priznala kako je znala da Mijo ima djevojku, a čak im je pokazao i fotografiju, dok se Brankica branila kako ona to nije znala do romantičnog putovanja, te to i dalje smatra prevarom.

''Je li se to skrivalo od mene? Ksenija je stala u njegovu obranu'', Brankica je poručila.

Idući na redu je bio Radoslav, a njegove cure su najavile da će pred svima iznijeti istinu o njemu. Jedino je Amra rekla da joj je na njegovoj farmi bilo odlično.

Ante Munitić stigao je među goste, a Klara je za njega, kao o domaćinu, imala samo riječi hvale.

Radoslav je teatralno svoj stolac privukao Antinom stolu jer nije želio sjediti sa svojim curama.

''Naravno da nas se boji'', poručila je Ines, a Suzana ga je nazvala kukavicom.

Idući je stigao Branko, a njegove dame nisu pokazale previše entuzijazma zbog ponovnog susreta.

Ruža je priznala da je s njim prekinula svaki kontakt i zamolila ga da joj prestane pisati ljubavne poruke jer je smatrala kako je sve to laž.

''Da sam znao da Riva neće doći, ne bih ni ja došao'', priznao je farmer kad mu je Anita rekla da je Riva bila spriječena u dolasku.

Miroslavove odabranice Perka i Jasmina čekale su njegov dolazak, a farmer je priznao kako se između njega i Gabrijele dogodila ljubav.

''Trenutno živim s Miroslavom i jako je dobro, dinamično'', priznala je Gabi.