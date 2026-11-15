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Ljubav je na selu

Sreća Dragane i Nemanje traje otkad ih je spojila 'Ljubav je na selu': 'Još uvijek smo zaljubljeni'

Dragana i Nemanja upoznali su se i zaljubili u petoj sezoni 'Ljubav je na selu'

RTL.hr
15.11.2026 10:00

Nemanja i Dragana obilježili su petu sezonu najdugovječnijeg reality showa u Hrvata - 'Ljubav je na selu', a njihova sreća traje i danas. Tada 22-godišnja farmerica Dragana ugostila je kandidate na svom imanju među kojima je bio i Nemanja. 

Nemanja i Dragana, Ljubav je na selu
Nemanja i Dragana, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Između njih se rodila ljubav, a sudbonosno "da" izgovorili su početkom 2016. Ubrzo nakon toga im se rodila kći Sara. Njihova druga kći Lara rodila se 2018.

Dragana je za RTL otkrila da nakon deset godina braka s Nemanjom ne bi ništa mijenjala.  "Da mogu ponovno birati, istog muža bih odabrala", istaknula je kroz smijeh.

Nemanja i Dragana, Ljubav je na selu
Nemanja i Dragana, Ljubav je na selu FOTO: RTL

"Dobili smo dvoje djece, a i nakon svih tih godina, još uvijek smo zaljubljeni", poručio je par. Objasnili su što je tajna za sretan zajednički život. "Brak je kompromis, dogovor i opuštanje. Ako smo oboje tvrdoglavi, netko mora popustiti", rekla je Dragana. 

Nemanja je zaključio s osmijehom: "Nema tu puno svađa."

Dragana Vojnović i Nemanja Blanuša
Dragana Vojnović i Nemanja Blanuša FOTO: Privatni album

Inače, Dragana i Nemanja su jedni od brojnih kandidata koji su se prijavili u emisiju i doživjeli predivna iskustva, prijateljstva, nova poznanstva, a mnogi i pravu ljubav. Sve to može biti dio avanture novih farmerica i farmera. Oni koji su slobodni i spremni dati priliku ljubavi mogu se prepustiti iznenađenjima koja slijede i napraviti prvi korak već danas!

I zato, farmerice i farmeri prijavite se već sada na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili na broj telefona 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža; 0,63 EUR/min – mobilna mreža).

Nemanja Blanuša Dragana Vojnović ljubav je na selu
Ljubav je na selu

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