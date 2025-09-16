Sretna vijest! Udala se Anamarija iz 'Ljubav je na selu', Ilona joj bila kuma na vjenčanju

Udala se Anamarija iz 'Ljubav je na selu'. Njezina kuma Ilona Kondić koja je također sudjelovala u showu objavila je fotografije sretnih mladenaca. "Sretno mladencima u novom bračnom pothvatu! Čast mi je biti vaša vjenčana kuma i hvala od srca još jednom na tom prekrasnom činu. Neka dragi Bog bude s vama na ovom putu i da vam je s najvećom srećom", poručila je Ilona Facebooku.