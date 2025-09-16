Emisije
Ljubav je na selu

Sretna vijest! Udala se Anamarija iz 'Ljubav je na selu', Ilona joj bila kuma na vjenčanju

Njezina kuma Ilona Kondić koja je također sudjelovala u showu objavila je fotografije sretnih mladenaca

RTL.hr
16.09.2025 09:51

Udala se Anamarija iz 'Ljubav je na selu'. Njezina kuma Ilona Kondić koja je također sudjelovala u showu objavila je fotografije sretnih mladenaca. "Sretno mladencima u novom bračnom pothvatu! Čast mi je biti vaša vjenčana kuma i hvala od srca još jednom na tom prekrasnom činu. Neka dragi Bog bude s vama na ovom putu i da vam je s najvećom srećom", poručila je Ilona Facebooku.

Anamarija i Ilona, Ljubav je na selu
Anamarija i Ilona, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Inače, Ilona je nedavno otkrila da su ona i Anamarija postale prijateljice zahvaljujući 'Ljubav je na selu'. Podijelila je u nekoliko navrata njihove zajedničke fotografije i videe.

Anamarija, Ilona, Ljubav je na selu
Anamarija, Ilona, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Podsjetimo, između Anamarije i farmera Darka nije se rodila ljubav. 

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

Ljubav je na selu Anamarija Ilona Kondić
