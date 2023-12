Stara ljubav zaborava nema! Rasema se prisjetila bivšeg: 'Prije dvije godine mi je ukrao srce'

"Na današnji dan prije dvije godine pojavio se čovjek s o osmijehom od uha do uha na vratima i ukrao mi srce", napisala je Rasema na Facebooku uz zajedničku fotografiju i objavu naglasila i emotikonima srca.

Ipak, televizijska emisija koja spaja usamljene duše ipak joj je donijela ono što je tražila - da nije bilo 'Ljubav je na selu', Petar iz Ličkog Osika nikad ne bi znao da Rasema postoji i ne bi je poveo svojoj kući da mu bude žena, a upravo to se dogodilo krajem 2021. godine.

No Rasema, uporna kakva je - naime, svoju kuću izgradila je vlastitim rukama, podigla dvoje djece, i dan danas o svemu brine sama - odlučila je primiti sudbinu u svoje ruke pa se u 13. sezoni 'Ljubav je na selu' prijavila kao farmerica. Tada je na svom imanju ugostila Zvonka, Željana i Josipa, ponovno bez uspjeha.

Rasema Vladetić nekoliko se puta okušala u emisiji 'Ljubav je na selu ' kako bi pronašla srodnu dušu i s nekim dočekala starost. Zamalo je u tome uspjela u desetoj sezoni kada je osvojila srce Marka Skelina, no nakon snimanja njihova je veza pukla i Rasema se vratila u Donji Lapac, a Marko je nastavio samački život.

U komentarima su joj pisali kako je prava šteta što dvojac nije ostao skupa, a Rasema je ponovno iznijela svoju stranu priče.

"Šteta jest, ali nema nazad. Tako ti je kada se zapostavlja netko. Onda sve krene nizbrdo", napisala je Rasema i otkrila kako više definitivno nisu zajedno.

Rasema je te tužne vijesti prije godinu dana otkrila za RTL.hr - da je ljubav između nje i Petra završila.

"Evo me u Lapcu kod svoje kuće. Pukao je grom među nama jer ja ne mogu ostaviti sve ovo i biti kod njega. Mjesec dana ovdje kosim, krečim, njemu to ne paše, volio bi da sam tamo i čuvam kuću njemu, a ne mogu na obje strane raditi. Ovdje se izmorim, dođem tamo, čeka me i tamo i vrta i velika kuća..." rekla je Rasema koja svoje imanje nije željela zapustiti.

"Kada sam ovamo došla, na prag su mi dolazili vukovi, čupala sam sama panjeve, napravila livadu. Trebalo mi je 10 godina muke da ovo uredim ii da samo ostavim to da ponovno zaraste? Ne mogu", dodala je Rasema i rekla kakao Petar za to jednostavno nije imao razumijevanja.

U Ličkom je Osiku, rekla je tafa, bila je prilično usamljena.

"Njega nikad nema u kući, a očekuje od mene da sam stalno u kući. Jedva da popijem kavu zajedno i onda ode; ne znam ni gdje je ni šta je, nema ga, kad za večeru dođe, pojede, i u krevet se svali, nema razgovora uopće. Kaže ja sam tebe doveo da paziš na kuću. Ne ide to tako. Jesmo se mi zaljubili i voljeli, bio je prema meni fer i dobar i svi su bili prema meni odlični, ali ne ide to ovako i gotovo. Nema vremena za mene, koliko sam suza samo prolila... Dođe u kuću kao da nisi u kući, upali TV ili mobitel", požalila se Rasema za RTL.hr.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ LJUBAV JE NA SELU: