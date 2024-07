Stela iz 'Ljubav je na selu' o komentarima ljudi na njezin odnos s Tomislavom: 'Opet vidim, ljudi zavide'

icon-close

Stela Pavičić pronašla je srodnu dušu u 14. sezoni 'Ljubav je na selu' te su sudbonosno 'da' ona i Tomislav Skejić izgovorili su u veljači ove godine. Da joj godi bračni život, može se vidjeti na Stelinim objavama na društvenim mrežama, a sada se osvrnula na mišljenja drugih ljudi o njima. Podijelila je video s njezinim i Tomislavovim fotografijama te se u pozadini čuje pjesma 'Ima nešto' od Tonija Cetinskog. "Ova pjesma je kao stvorena za nas, pogotovo onaj dio 'ljudi govore kako nisi za mene', a ja se pitam otkud ljudi znaju kako duša bira? Imaju li još ljudi uopće dušu? Ili su je prodali? Rekla bih prije ovo drugo, i ne, ne zamaram se već odavno tko će što reći, jer niti me hrane niti me oblače, mi nismo bogati, nemamo ne znam kakva bogatstva, ali opet vidim, ljudi zavide. Čemu? Rado bih poklonila takvim ljudima strahove, bolove iz prošlosti i sadašnjosti, rado bih da su hodali našim cipelama, po trnju, ostali unatoč tome pozitivni i hrabri da dalje nastave živjeti, sve na svijetu mogu razumjeti, ali zlobu kao zlobu ne, zavist ne, znam samo kako biti čovjek, jer u suštini..to i jesam, to bih trebala biti, a ljudi bi po našoj vjeri trebali činiti dobro, je li? Ja znam kako pomoći, ne ismijavati nečije mane, hendikepe, jer smatram da svi mi imamo boljke, svi griješimo, između svoja 4 zida, samo mi znamo tko smo, priznajte sami sebi da niste savršeni i prestanite pratiti što drugi rade i kritizirati sve, cijenite život jer nije vam dato previše vremena, iskoristite ga, nikad ne znate kad će se plamen ugasiti ,danas smo tu, a sutra...tko zna...volite jer ljubav je neopisiva i univerzalna ponekad mi dođe da pišem i mogla bih tako u nedogled, ali već godinama sam promatrač svega lošeg oko sebe, da li je to viralno ili uživo, naprosto, žao mi je kuda svijet ide..prije sam se bojala života, željela sam da me nema jer sam trpjela nepravdu, mislila sam da sam višak, sad znam da nisam, da imam pravo biti ovdje kao i svako od nas, svijet je ogroman i za svakog ima mjesta, volite i budite voljeni ", poručila je Stela u objavi.

Inače, Stela i Tomislav nedavno su bili na medenom mjesecu na Jadranu, a dogodila im se nezgoda pa je on izgubio prsten. ''Tomislav je izgubio prsten kada smo bili na Omišlju. Jako volim divlje plaže, gdje ima privatnosti tako da smo išli na jednu takvu, a on je otišao plivati u dublje more dok sam se ja sunčala. Kako je zaronio, tako je ostao bez prstena'', ispričala je Stela i dodala kako mu je rekla da ne ide s prstenom u more.

icon-expand Stela i Tomislav, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

''Lijepo sam mu rekla, no nije me poslušao tako da je dva sata s maskom za ronjenje tražio prsten dok sam se ja sunčala i zezala ga s plaže... U blizini su bili njemački turisti pa sam mu rekla da njih pita jesu li možda izronili prsten ili da mu pomognu, no on se ljutio kako neće jer ne zna njemački jezik. Nakon što sam mu ja i rekla kako se navedeno upita na njemačkom jeziku nije htio pitati.... A moram ga malo zafrkavati'', našalila se Stela i dodala kako prsten nije uspio pronaći, no da joj on nije ni bitan.

