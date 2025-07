Stela iz 'Ljubav je na selu' otkrila svoju ljubavnu situaciju: 'Kad te netko ne cijeni nego laže, vara...'

Stela iz 'Ljubav je na selu' na društvenim mrežama odgovarala je pratiteljima na pitanja, a među njima je bilo i jedno o njezinom ljubavnom životu. Pratitelja je zanimalo što se dogodilo s muškarcem s kojim je dijelila fotografije sa spoja.

"Saznala sam sve što sam trebala saznati, a nije ni to samo bilo presudno. Kad te netko ne cijeni nego laže, vara, ne hvala, to mi ne treba. To treba odmah u korijenu sasjeći. Sad sam mirna i mogu što želim. Evo, imam poruka, ponuda, možda i odem na neko piće, ali samo ozbiljni, ovi je*vjetri me ne zanimaju", odgovorila je Stela.