Stela iz 'Ljubav je na selu' pohvalila se svojim sinom: 'Mamin mali prvašić'

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Stela otkrila je na društvenim mrežama kako njezin sin kreće u prvi razred.
"Mamin mali prvašić", napisala je uz nekoliko fotografija malenog koji se uhodava u novo životno poglavlje.
Stela je pratila svaki njegov korak, a sve se moralo zabilježiti i fotografijom.
Inače, Stela je zbog posla prošle godine odselila u inozemstvo, ali se ubrzo vratila. Otkrila je i tada kako ljubi, no odlučila je kako to ipak nije bilo to.
"Saznala sam sve što sam trebala saznati, a nije ni to samo bilo presudno. Kad te netko ne cijeni nego laže, vara, ne hvala, to mi ne treba. To treba odmah u korijenu sasjeći. Sad sam mirna i mogu što želim. Evo, imam poruka, ponuda, možda i odem na neko piće, ali samo ozbiljni, ovi je*vjetri me ne zanimaju", odgovorila je Stela pratiteljima koji su je ispitivali o njezinom ljubavnom statusu.