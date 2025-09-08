Emisije
Ljubav je na selu

Stela iz 'Ljubav je na selu' pohvalila se svojim sinom: 'Mamin mali prvašić'

Stela iz 'Ljubav je na selu' pohvalila se s time kako njezin sin kreće u prvi razred osnovne škole

RTL.hr
08.09.2025 14:55

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Stela otkrila je na društvenim mrežama kako njezin sin kreće u prvi razred. 

"Mamin mali prvašić", napisala je uz nekoliko fotografija malenog koji se uhodava u novo životno poglavlje.

Stela je pratila svaki njegov korak, a sve se moralo zabilježiti i fotografijom. 

Stela, Ljubav je na selu
Stela, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Inače, Stela je zbog posla prošle godine odselila u inozemstvo, ali se ubrzo vratila. Otkrila je i tada kako ljubi, no odlučila je kako to ipak nije bilo to.

"Saznala sam sve što sam trebala saznati, a nije ni to samo bilo presudno. Kad te netko ne cijeni nego laže, vara, ne hvala, to mi ne treba. To treba odmah u korijenu sasjeći. Sad sam mirna i mogu što želim. Evo, imam poruka, ponuda, možda i odem na neko piće, ali samo ozbiljni, ovi je*vjetri me ne zanimaju", odgovorila je Stela pratiteljima koji su je ispitivali o njezinom ljubavnom statusu. 

stela ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Kakva ekipa! Bahra, Ines, Irena i Ranka iz 'Ljubav je na selu' družile se u Zagrebu: 'Izvela nas Bahrica'

