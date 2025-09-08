Stela iz 'Ljubav je na selu' pohvalila se svojim sinom: 'Mamin mali prvašić'

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Stela otkrila je na društvenim mrežama kako njezin sin kreće u prvi razred.

"Mamin mali prvašić", napisala je uz nekoliko fotografija malenog koji se uhodava u novo životno poglavlje.

Stela je pratila svaki njegov korak, a sve se moralo zabilježiti i fotografijom.