Stela iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o blagdanima: 'Nemam nikoga i neće mi nedostajati poljubac u ponoć'

Što se dočeka Nove godine tiče, otići će s prijateljem Damirom Toplekom na more. ''Damir i ja smo se dogovorili otići na more kod njegovog prijatelja i on i ja obožavamo more'', objasnila je Stela, a dotaknula se i svog ljubavnog statusa.

''Nemam nikoga i neće mi nedostajati poljubac u ponoć. Pustilo me sve ovo i baš mi godi samoća. Vjerojatno će mi s vremenom nedostajati netko, no sada ću malo lakše prepoznat tko je dobar, tko loš - neću na prvu pasti... Kako kažu onaj tko je volio ne može odmah pronaći drugog'', zaključila je Stela.

