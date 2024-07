Stela iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o medenom mjesecu s Tomislavom: 'Iscrpila sam ga do maksimuma'

''Tomislav je izgubio prsten kada smo bili na Omišlju. Jako volim divlje plaže, gdje ima privatnosti tako da smo išli na jednu takvu, a on je otišao plivati u dublje more dok sam se ja sunčala. Kako je zaronio, tako je ostao bez prstena'', ispričala je Stela i dodala kako mu je rekla da ne ide s prstenom u more.

''Volim putovati više nego on, tako da sam ga iscrpila do maksimuma'', priznala je Stela kroz osmijeh, a otkrila je kako je i dio putovanja njezin sin bio s njima.

''Lijepo sam mu rekla, no nije me poslušao tako da je dva sata s maskom za ronjenje tražio prsten dok sam se ja sunčala i zezala ga s plaže... U blizini su bili njemački turisti pa sam mu rekla da njih pita jesu li možda izronili prsten ili da mu pomognu, no on se ljutio kako neće jer ne zna njemački jezik. Nakon što sam mu ja i rekla kako se navedeno upita na njemačkom jeziku nije htio pitati.... A moram ga malo zafrkavati'', našalila se Stela i dodala kako prsten nije uspio pronaći, no da joj on nije ni bitan.

''Najbitnija mi je ljubav, a materijalno dođe i ode, naći ćemo zamjenu'', rekla je Stela. Podsjetimo, Stela i Tomislav zaljubili su se u 14. sezoni 'Ljubav je na selu', a svoju vezu okrunili su brakom krajem veljače ove godine.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!