Stela za RTL.hr otkrila kako ponovno ljubi: 'Mora mi vratiti vjeru u ljubav'

''Snašla sam se tamo, bilo mi je super, bila sam zadovoljna i odradila ono što je bilo dogovoreno'', rekla je Stela, koja se nakon odrađenog posla vratila u Hrvatsku. ''Oko mjesec dana sam tamo radila, a sada čekam da me zovu na poziciju recepcionarke'', objasnila je.

Što se tiče ovih uskršnjih praznika, otkrila je će možda otići na kratak put. ''Nismo još ništa posebno planirali, ali planiram sa sinom otići na izlet do Slovenije, u Ljubljanu ili malo do Austrije, u Graz. To planiram jer sam obećala sinu pokazati Austriju jer mu se jako sviđa'', rekla je i dodala da trenutno ipak postoji nešto što najprije mora napraviti.