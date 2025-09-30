Stjepan i Nikolina iz 'Ljubav je na selu' podijelili preslatku fotku s proslave rođendan: 'Jedna obiteljska'

Stjepan i Nikolina Pavlić upoznali su se u trećoj sezoni showa, a nedavno su na društvenim mrežama podijelili preslatku obiteljsku fotografiju s proslave rođendan. "Jedva obiteljska", poručio je Stjepan u opisu objave.

Podsjetimo, njihova sezona 'Ljubav je na selu' prikazana je 2011. godine, a vjerske razlike su ih zamalo razdvojile. Srećom, Stjepan je ubrzo shvatio da je Nikolina ljubav njegovog života i tako se 2012. dogodilo drugo vjenčanje u 'Ljubav je na selu'. Supružnici imaju troje djece.

"Otkad sam sudjelovao u emisiji, svoj sam gazda, imam ženu, obitelj i djecu, i postigao sam svoj cilj u životu", rekao je Stjepan ranije za RTL.hr. ''Stjepana ne bih mijenjala ni za što. Ja sam od samog početka znala kod koga idem i kamo idem. A ono što je bilo na početku, to je bila mala trzavica. Ne žalim zbog ničega i ne bih mijenjala ništa'', istaknula je Nikolina.