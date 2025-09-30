Emisije
Stjepan i Nikolina iz 'Ljubav je na selu' podijelili preslatku fotku s proslave rođendan: 'Jedna obiteljska'

Stjepan i Nikolina na društvenim su se mrežama pohvalili preslatkom obiteljskom fotografijom

RTL.hr
30.09.2025 10:53

Stjepan i Nikolina Pavlić upoznali su se u trećoj sezoni showa, a nedavno su na društvenim mrežama podijelili preslatku obiteljsku fotografiju s proslave rođendan. "Jedva obiteljska", poručio je Stjepan u opisu objave.

Stjepan i Nikolina, Ljubav je na selu
Stjepan i Nikolina, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

Podsjetimo, njihova sezona 'Ljubav je na selu' prikazana je 2011. godine, a vjerske razlike su ih zamalo razdvojile. Srećom, Stjepan je ubrzo shvatio da je Nikolina ljubav njegovog života i tako se 2012. dogodilo drugo vjenčanje u 'Ljubav je na selu'. Supružnici imaju troje djece.

"Otkad sam sudjelovao u emisiji, svoj sam gazda, imam ženu, obitelj i djecu, i postigao sam svoj cilj u životu", rekao je Stjepan ranije za RTL.hr. ''Stjepana ne bih mijenjala ni za što. Ja sam od samog početka znala kod koga idem i kamo idem. A ono što je bilo na početku, to je bila mala trzavica. Ne žalim zbog ničega i ne bih mijenjala ništa'', istaknula je Nikolina.

Nikolina i Stjepan Pavlić
Nikolina i Stjepan Pavlić FOTO: RTL

"Da nije bilo ove emisije, ne bi bilo ni moje žene danas uz mene", zaključio je Stjepan. Nikolina i Stjepan žive na njegovom imanju u Gredi pokraj Siska. Nikolina često dijeli obiteljske fotografije na društvenim mrežama i pokazuje da njihova idila još uvijek traje.

