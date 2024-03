Stjepan iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o novoj ljubavi: 'Takvu sam ženu tražio'

Neće zajedno provesti Uskrs. "Ima neke obveze i bit će u Zagrebu. Doći će joj sin i kći. Nema ondje ni puno mjesta za sve nas pa je bolje ovako. Bolje da im ne smetam. Ionako imam društvo kod kuće, svoje prijatelje, uvijek me netko čeka", istaknuo je.

No dogovorili su se da će nakon Uskrsa, u ponedjeljak zajedno na put. "Idemo na more, u moju vikendicu na Pagu. Ona će voziti do tamo. Bit ćemo u mojoj vikendici 10-ak dana", ispričao je Stjepan.

Kaže da su slični i ništa ih ne veže pa mogu putovati zajedno što je istaknuo da traži u 'Ljubav je na selu'. "Imala je 30 godina kafić koji je dala u najam. Dođe gore do mene kad se dogovorimo", rekao je farmer.

Jako mu se svidjela jer nije kao njegove bivše. "Ja samo ujutro skuham kavu, a onda onda svašta odradi u kući. Nije kao neke druge žene. Zasad je s nama sve u redu", ispričao je.