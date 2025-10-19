Emisije
Ljubav je na selu

Što donosi nova sezona? Ovo su tri razloga zbog kojih ne smijete propustiti 'Ljubav je na selu'

Nova sezona 'Ljubav je na selu' donosi svježe ljubavne priče, emotivne trenutke i nezaboravne avanture, a voditeljica Anita Martinović tvrdi da razloga za gledanje ima napretek

RTL.hr
19.10.2025 18:00

"Lijepo je, zabavno je, ugodno je. Razloga je milijun", kaže Anita u podcastu 'Spill The Tea'. "Možda će vas baš naša emisija potaknuti da se odvažite i prijavite u novu sezonu, da pozovete neku susjedu koja vam se sviđa na kavu, da pošaljete nekome pismo, ili da jednostavno budete bolja osoba."

Osim što donosi emocije i humor, show ove sezone podsjeća na važnost hrabrosti jer tko zna, možda baš jedan pozdrav, osmijeh ili iskrena poruka promijene nečiji život. "Razloga ima koliko želite", poručuje Anita, "ali najvažniji je onaj osjećaj topline koji vas podsjeti da ljubav uvijek vrijedi potražiti."

Nova sezona 'Ljubav je na selu' počinje uskoro, samo na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Anita Martinović Ljubav je na selu
