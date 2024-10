Što se dogodilo? Ivica slomljen: Ilona se nije pojavila na njegovoj farmi

Bilo mi je drago da su došle, da se upoznamo detaljno", poručio je farmer i pozvao ih u svoj dom.

Ivici na imanje stižu Ilona, Amra i Ivana, a neke od njih već će od prve minute pokazati da su rođene-spremne za osvajanje.

Ne može me ništa srušiti. Slava koju sam stekla u 'Ljubav je na selu' mi godi. Naravno, tražim muža", kazala je Amra koja se s Ivicom na jednom spoju već ljubila, Prijavila sam se za njega jer ima zečeve, i zato što je zgodan, a vidjet ćemo koliko je pametan. Hormoni kako rade, mislim da bi se moglo nešto desiti."

Ivana iz Sarajeva ubrzo joj se pridružila na odredištu u Lipovljanima, a Amra je otkrila da ne vidi u njoj baš nikakvu konkurenciju.

Bila sam udana, i to punih 12 dana. Nije išlo kako sam ja htjela. Nešto mi ne imponiraju u zadnje vrijeme ti prilasci muškaraca. Više se volim malo s njima poigrati i onda ih samo ostavim kad vidim da to nije to. Tražim jakog muškarca koji će me znati malo obuzdati jer sam ja malo divlja", otkrila je.

U prilogu o sebi, Ilona, za koju je farmer već priznao da se u nju zaljubio i najviše je čeka, otkrila je da trenutno radi kao vozačica taksija, a u slobodno vrijeme voli i pecati.