Suzana i Riva se preselile na druge farme, potekle su i suze, a Branko šokantno izbacio Ružu: ''Povrijedila me!''

Branko je Aniti najavio iznenađenje: ''Došlo je do promjene... Želio bih jednu mijenjati, s druge farme da dođe k meni, a da ja izbacim dvije!''

''Meni je plus kad se žene bore za mene'', poručio je i Ante, dodavši da je spreman čak i Mileni dati priliku.

''Sumnjam da koja žena ne bi išla vidjeti luksuz, lijepo imanje. To su priče za malu djecu''.

''Da nije Antonija sama otišla, voljela bih da je izbacio Tihanu. Živcira me, iritantna je'', nije bila zadovoljna Samanta raspletom situacije.

Ante je šešir prvo uručio Klari, a zatim i Mileni koja je zaplakala od sreće. Posljednji šešir dao je Leni, dok je, pomalo neočekivano, ispala Suzana! Farmer je obznanio kako mu je priznala da želi kući, no ona je sve porekla i kazala kako ju je krivo shvatio.

''Nisam to tako rekla. Rekla sam da želim ići svojoj kući, ali ne od tebe'', poručila je sa suzama, no povratka nije bilo.

''Ako Rade hoće, rodit ću mu kćer i sina'', poručila je pa ipak dodala, ''Nije on za mene, ali idemo se malo zabaviti''.

No ceremoniju je prekinula Suzana koja je pitala farmera prima li je među svoje dame: ''Želim kod tebe da me oraspoložiš, da obrišem suze s lica!''

''Ako imaju išta protiv mene, nek' me opale oštrim riječima. Transfer lista je gotova'', poručio je farmer pa odlučio prvi šešir pokloniti Ines, koja nije mogla sakriti oduševljenje.

Miju je čekala finalna odluka, a njegove su dame imale samo riječi hvale. No farmer je priznao Aniti da je promijenio svoju odluku u zadnji čas.

Drugi šešir dobila je Ksenija, a treći Katica, koja je briznula u plač.

''Nisam ovo očekivala, doslovno sam šokirana. Drugo je pričao, ispalo je nešto sasvim drugo... Izgubio je jednu dobru i iskrenu osobu'', poručila je za kraj Vesna pa se slomila u suzama.

Za kraj dana ostao je još jedino Branko, no upravo je on priredio najveće iznenađenje, i to ne samo jedno! Naime, pozvao je k sebi tek ispalu Radoslavovu Rivu, a ona je pristala.