Suzana iz 'Ljubav je na selu' ponovno ljubi: 'Dečka sam pronašla zahvaljujući showu'

Suzana Kumer bila je u dvije sezone 'Ljubav je na selu', a nakon one posljednje, završila je u vezi s farmerom Ivanom Detkovićem. Kod njega nije bila na farmi, no par se sprijateljio na zajedničkim snimanjima i odlučio pokušati biti zajedno. To je trajalo svega nekoliko tjedana i razišli su se u vrlo lošim odnosima.

No, Ivan je nedavno za RTL.hr otkrio kako su napokon u dobrim odnosima te kako je Suzana nedavno kod njega bila na kavi.