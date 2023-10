Suzana za RTL.hr o Radoslavu: 'Nikad ga nema u kući, samo scene radi'

Suzana Kumer progovorila je za RTL.hr o Radoslavu i njegovom ponašanju te o situaciji kada je farmer komentirao da je kuća neuredna i podučio ih redu. "Kuća je uredna, trudimo se maksimalno. Nikad ga nema u kući, samo scene radi", ispričala je kandidatkinja.

Istaknula je kako Radoslavu ništa ne odgovara. "Čistimo za sobom", rekla je Suzana. Objasnila je kako nije razočarana njegovim ponašanjem. "Očekivala sam ovo. On se vodi onom: 'Hvalite me, usta moja'", ispričala je.

Otkrila je da je sve to teže palo Ireni. "Ona je dosta emotivna. Očekivala je zabavu, ne to. Ja to nisam nimalo emotivno primila", rekla je Suzana.

Jedino što je se dojmilo je Radoslavova rodna kuća i njegova obiteljska priča.