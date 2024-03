Svadbeni album Stele i Tomislava: Ona odjenula vjenčanicu iz snova, a on pršti od ponosa!

Stela Pavičić pronašla je ljubav u 14. sezoni 'Ljubav je na selu' s farmerom Tomislavom Skejićem, a u veljači su svoju ljubav okrunili brakom. Naime, svadbu su planirali imati na ljeto, no zbog zdravstvenog stanja njezina oca su ubrzali. "Tata mi se jako razbolio, htjela sam da i on sudjeluje u svemu. Nisam znala hoće li on moći na ljeto biti prisutan. Sada je već nepokretan i čudo je da je ostao živ. Imao je i moždani udar", ispričala je Stela za RTL.hr.

Početkom godine je otkrila kako bi voljela vjenčanicu sirena kroja i poludignutu frizuru s kovrčama. Usprkos žurbi, pronašla je željenu vjenčanicu iz snova i zablistala u zamišljenoj kombinaciji. ''Povoljno sam je kupila od poznanice. Štedjela sam za nju dva mjeseca i sad će mi ostati kao uspomena", otkrila je.

Za medeni mjesec je otkrila kako još nisu odlučili datum, no možda ga ostvare u lipnju.