Tamara za RTL.hr o Ivi i njihovom poljupcu: 'Bilo je spontano. Nije mi žao'

"Jednostavno je šarmantan. Bilo mu je žao i osjetio je da sam tužna i htio me utješiti. To mi puno znači", istaknula je Tamara.

Nakon toga ju je farmer otpratio do sobe. "Rekla sam da može sa mnom do sobe i da se nećemo ljubiti. No ujutro je to prekršio i došao s kavom za iznenađenje. Možda sam bila zločesta kad sam ga otjerala. Ali volim da se ljudi drže dogovora. Želim da uspori sa svime", rekla je.

Svjesna je da su druge Ivine kandidatkinje ljubomore na nju. "Rekla sam kandidatkinjama da nije do njegovog ramena, da je to čisto izgovor. Bila sam nova i zanimljiva, htjela sam ga upoznati. Imam prednost pa se Milena uplašila", kaže Tamara.

Osvrnula se i na to što je prešla od Ivice k Ivi. "Iznenađena sam bila kad me Ivo uzeo k sebi. Mislila sam kad je voditeljica Anita to najavila da se radi o Željku jer smo kratko pričali. Ivica me razočarao odlukom. Ispao je drukčiji nego što sam mislila", zaključila je Tamara.

