Tamara za RTL.hr o suzama zbog Katice i Mileninom ispadu: 'Sve je izmislila'

Katica i Milena baš se i ne slažu s Tamarom te su komentirale kako ništa ne radi, a Katica je rekla da stalno zove Ivu i prenosi mu što se događa u apartmanu. Također, Katica je rekla da je Tamara bila ljubomorna kada su bile u izlasku s farmerom koji ju je zagrlio pa je zaplakala. Tamara je za RTL.hr komentirala svoj odnos s Katicom i Milenom i sve što su govorile o njoj.

"Nije točno da ništa ne radim. Mislim da je u pitanju ljubomora jer vjeruju da će me Ivo držati do kraja kod sebe. Često sam se čula s Ivom prije dolaska kod njega pa im i to smeta. One dvije nisu izmjenjivale poruke s njim", ispričala je.