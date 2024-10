Tamara za RTL.hr otkrila razlog njezina izbacivanja: 'Da to nisam rekla, išla bih do kraja'

Ivo je Tamaru poslao prvu kući, a nju je to iznenadilo jer je vjerovala da će ostati do kraja. "Razlog znamo ona, ja, Milena i Katica. Bili smo sami, sjedili smo, zezali se i Tamara je pričala nešto pred nama svima i to nam je bilo previše. Pala mi je potpuno u očima. Šokirala nas je jednom informacijom. Tamara zna o čemu se radi. Nije mi bilo teško donijeti tu odluku na kraju zbog svega", ispričao je farmer za RTL.hr.

Tamara je za RTL.hr progovorila o ispadanju iz 'Ljubav je na selu' i razlogu koji je to prouzročio. "Ja sam osoba dugačkog jezika, nekad sam preotvorena, preiskrena. Nekad ne razmišljam da neki sadržaj će nekog udaljiti od mene. Nisam zlobna, nisam loša osoba, po meni. Nešto ga je iz mog života povrijedilo. Rekle su Katica i Milena da to nisam rekla da bih išla do kraja", ispričala je.

Priznala je da joj nije svejedno. "Teško mi je palo. Bilo je iznenađenje, šok. Mislila sam da me neće izbaciti prvu, da će mi dati još jednu šansu pa da se iskupim, a on očito nije takav. Poštujem to", rekla je Tamara.